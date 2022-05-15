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Швеция хочет подать заявку в НАТО 17 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022
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Швеция хочет подать заявку в НАТО 17 мая, сообщили СМИ
Швеция хочет подать заявку в НАТО 17 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022
Швеция хочет подать заявку в НАТО 17 мая, сообщили СМИ
Швеция может подать заявку в НАТО во вторник, 17 мая, сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:03
2022-05-15T10:03
в мире
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
швеция
финляндия
россия
нато
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Швеция может подать заявку в НАТО во вторник, 17 мая, сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники."Если все пойдет по плану, Швеция подаст заявку на вступление в НАТО во вторник", - говорится в сообщении газеты.Газета пишет, что, согласно плану шведских властей, заявку на вступление должны подать во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220515/nato-1788629897.html
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швеция
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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, россия, нато
10:03 15.05.2022
 
Швеция хочет подать заявку в НАТО 17 мая, сообщили СМИ

Svenska Dagbladet: Швеция может подать заявку в НАТО 17 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Швеция может подать заявку в НАТО во вторник, 17 мая, сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники.
"Если все пойдет по плану, Швеция подаст заявку на вступление в НАТО во вторник", - говорится в сообщении газеты.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
09:48
В НАТО ждут решения Финляндии и Швеции по вопросу вступления в альянс
Газета пишет, что, согласно плану шведских властей, заявку на вступление должны подать во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
00:43
Глава МИД Финляндии рассказал о сроках подачи заявки на членство в НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ШвецияФинляндияРоссияНАТО
 
 
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