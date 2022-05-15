https://ria.ru/20220515/nato-1788631028.html

Швеция хочет подать заявку в НАТО 17 мая, сообщили СМИ

Швеция хочет подать заявку в НАТО 17 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022

Швеция хочет подать заявку в НАТО 17 мая, сообщили СМИ

Швеция может подать заявку в НАТО во вторник, 17 мая, сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T10:03

2022-05-15T10:03

2022-05-15T10:03

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

швеция

финляндия

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Швеция может подать заявку в НАТО во вторник, 17 мая, сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники."Если все пойдет по плану, Швеция подаст заявку на вступление в НАТО во вторник", - говорится в сообщении газеты.Газета пишет, что, согласно плану шведских властей, заявку на вступление должны подать во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220515/nato-1788629897.html

https://ria.ru/20220515/finlyandiya-1788611739.html

швеция

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, россия, нато