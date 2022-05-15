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В НАТО ждут решения Финляндии и Швеции по вопросу вступления в альянс - РИА Новости, 15.05.2022
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В НАТО ждут решения Финляндии и Швеции по вопросу вступления в альянс
В НАТО ждут решения Финляндии и Швеции по вопросу вступления в альянс - РИА Новости, 15.05.2022
В НАТО ждут решения Финляндии и Швеции по вопросу вступления в альянс
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине, что уверен в позитивном решении по вопросу РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:48
2022-05-15T09:48
в мире
нато
швеция
финляндия
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки."Вчера вечером к нам присоединились главы МИД Финляндии и Швеции. Мы знаем и с уважением относимся к демократическим процедурам в этих странах. Если они решат добиваться членства в НАТО, я уверен, что союзники конструктивно и позитивно рассмотрят вопрос их вступления в альянс. Финляндия и Швеция уже являются ближайшими партнерами НАТО, мы работаем с ними по разным направлениям… Они уже вносят вклад в евроатлантическую безопасность", - сказал Джоанэ, выступление которого транслировалось на сайте НАТО.Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сдал положительный анализ на коронавирус и будет работать из дома, поэтому представлять его на неформальной встрече поручено заместителю.
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в мире, нато, швеция, финляндия
09:48 15.05.2022
 
В НАТО ждут решения Финляндии и Швеции по вопросу вступления в альянс

Замгенсека НАТО Джоанэ уверен в позитивном решении по членству Финляндии и Швеции

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки.
"Вчера вечером к нам присоединились главы МИД Финляндии и Швеции. Мы знаем и с уважением относимся к демократическим процедурам в этих странах. Если они решат добиваться членства в НАТО, я уверен, что союзники конструктивно и позитивно рассмотрят вопрос их вступления в альянс. Финляндия и Швеция уже являются ближайшими партнерами НАТО, мы работаем с ними по разным направлениям… Они уже вносят вклад в евроатлантическую безопасность", - сказал Джоанэ, выступление которого транслировалось на сайте НАТО.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сдал положительный анализ на коронавирус и будет работать из дома, поэтому представлять его на неформальной встрече поручено заместителю.
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