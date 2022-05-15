https://ria.ru/20220515/nato-1788629897.html

В НАТО ждут решения Финляндии и Швеции по вопросу вступления в альянс

В НАТО ждут решения Финляндии и Швеции по вопросу вступления в альянс - РИА Новости, 15.05.2022

В НАТО ждут решения Финляндии и Швеции по вопросу вступления в альянс

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине, что уверен в позитивном решении по вопросу РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T09:48

2022-05-15T09:48

2022-05-15T09:48

в мире

нато

швеция

финляндия

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки."Вчера вечером к нам присоединились главы МИД Финляндии и Швеции. Мы знаем и с уважением относимся к демократическим процедурам в этих странах. Если они решат добиваться членства в НАТО, я уверен, что союзники конструктивно и позитивно рассмотрят вопрос их вступления в альянс. Финляндия и Швеция уже являются ближайшими партнерами НАТО, мы работаем с ними по разным направлениям… Они уже вносят вклад в евроатлантическую безопасность", - сказал Джоанэ, выступление которого транслировалось на сайте НАТО.Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сдал положительный анализ на коронавирус и будет работать из дома, поэтому представлять его на неформальной встрече поручено заместителю.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

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Влада Копылова

в мире, нато, швеция, финляндия