Митрополит Иларион оценил идею разработать стандарты профессии "писатель"
Митрополит Иларион: профессия "писатель" должна иметь определенные нормативы
© предоставлено ОВЦС МПМитрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
© предоставлено ОВЦС МП
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Профессию "писатель" сложно подвести под какие-то стандарты, но определенные нормативы у этой творческой деятельности должны быть, считает председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создало межведомственную рабочую группу по разработке профстандрата профессии "писатель", соответствующий документ подписал глава ведомства Максут Шадаев.
"Сегодня на полках книжных магазинов наряду с творениями профессиональных высококачественных писателей можно встретить произведения людей, которые просто излагают свои мысли, какие-то сюжеты, но при этом они совершенно не владеют писательскими навыками. Я не уверен, что все эти навыки можно описать в каких-то стандартах, тем не менее, я думаю, что некое приведение к определенным нормативам этой деятельности совсем не повредит", - сказал митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в воскресенье.
Митрополит подчеркнул, что он сторонник того, чтобы любое дело, которое человек совершает, делалось им профессионально, это относится и к писателям, и к композиторам, и к представителям других творческих профессий.
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