https://ria.ru/20220515/mitropolit-1788705584.html

Митрополит Иларион оценил идею разработать стандарты профессии "писатель"

Митрополит Иларион оценил идею разработать стандарты профессии "писатель" - РИА Новости, 15.05.2022

Митрополит Иларион оценил идею разработать стандарты профессии "писатель"

Профессию "писатель" сложно подвести под какие-то стандарты, но определенные нормативы у этой творческой деятельности должны быть, считает председатель Отдела... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T21:40

2022-05-15T21:40

2022-05-15T21:40

религия

максут шадаев

россия

русская православная церковь

митрополит волоколамский иларион

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Профессию "писатель" сложно подвести под какие-то стандарты, но определенные нормативы у этой творческой деятельности должны быть, считает председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создало межведомственную рабочую группу по разработке профстандрата профессии "писатель", соответствующий документ подписал глава ведомства Максут Шадаев."Сегодня на полках книжных магазинов наряду с творениями профессиональных высококачественных писателей можно встретить произведения людей, которые просто излагают свои мысли, какие-то сюжеты, но при этом они совершенно не владеют писательскими навыками. Я не уверен, что все эти навыки можно описать в каких-то стандартах, тем не менее, я думаю, что некое приведение к определенным нормативам этой деятельности совсем не повредит", - сказал митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в воскресенье.Митрополит подчеркнул, что он сторонник того, чтобы любое дело, которое человек совершает, делалось им профессионально, это относится и к писателям, и к композиторам, и к представителям других творческих профессий.

https://sn.ria.ru/20220418/uchebnik-1784049859.html

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Наталья Макарова

максут шадаев, россия, русская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)