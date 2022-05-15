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Митрополит Иларион оценил идею разработать стандарты профессии "писатель" - РИА Новости, 15.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220515/mitropolit-1788705584.html
Митрополит Иларион оценил идею разработать стандарты профессии "писатель"
Митрополит Иларион оценил идею разработать стандарты профессии "писатель" - РИА Новости, 15.05.2022
Митрополит Иларион оценил идею разработать стандарты профессии "писатель"
Профессию "писатель" сложно подвести под какие-то стандарты, но определенные нормативы у этой творческой деятельности должны быть, считает председатель Отдела... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T21:40
2022-05-15T21:40
религия
максут шадаев
россия
русская православная церковь
митрополит волоколамский иларион
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Профессию "писатель" сложно подвести под какие-то стандарты, но определенные нормативы у этой творческой деятельности должны быть, считает председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создало межведомственную рабочую группу по разработке профстандрата профессии "писатель", соответствующий документ подписал глава ведомства Максут Шадаев."Сегодня на полках книжных магазинов наряду с творениями профессиональных высококачественных писателей можно встретить произведения людей, которые просто излагают свои мысли, какие-то сюжеты, но при этом они совершенно не владеют писательскими навыками. Я не уверен, что все эти навыки можно описать в каких-то стандартах, тем не менее, я думаю, что некое приведение к определенным нормативам этой деятельности совсем не повредит", - сказал митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в воскресенье.Митрополит подчеркнул, что он сторонник того, чтобы любое дело, которое человек совершает, делалось им профессионально, это относится и к писателям, и к композиторам, и к представителям других творческих профессий.
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максут шадаев, россия, русская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
21:40 15.05.2022
 
Митрополит Иларион оценил идею разработать стандарты профессии "писатель"

Митрополит Иларион: профессия "писатель" должна иметь определенные нормативы

© предоставлено ОВЦС МПМитрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
© предоставлено ОВЦС МП
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Профессию "писатель" сложно подвести под какие-то стандарты, но определенные нормативы у этой творческой деятельности должны быть, считает председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создало межведомственную рабочую группу по разработке профстандрата профессии "писатель", соответствующий документ подписал глава ведомства Максут Шадаев.
"Сегодня на полках книжных магазинов наряду с творениями профессиональных высококачественных писателей можно встретить произведения людей, которые просто излагают свои мысли, какие-то сюжеты, но при этом они совершенно не владеют писательскими навыками. Я не уверен, что все эти навыки можно описать в каких-то стандартах, тем не менее, я думаю, что некое приведение к определенным нормативам этой деятельности совсем не повредит", - сказал митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в воскресенье.
Митрополит подчеркнул, что он сторонник того, чтобы любое дело, которое человек совершает, делалось им профессионально, это относится и к писателям, и к композиторам, и к представителям других творческих профессий.
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион во время памятных мероприятий в патриаршем подворье святителя Николая Русской православной церкви Московского патриархата в Бари. 19 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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РелигияМаксут ШадаевРоссияРусская православная церковьМитрополит Волоколамский ИларионМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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