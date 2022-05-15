https://ria.ru/20220515/litva-1788648192.html
В Литве осквернили памятник советским воинам
В Литве осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 15.05.2022
В Литве осквернили памятник советским воинам
В Шяуляйском районе Литвы неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам, сообщил в ежедневной сводке происшествий департамент полиции страны. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:49
2022-05-15T12:49
2022-05-15T14:47
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Шяуляйском районе Литвы неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам, сообщил в ежедневной сводке происшествий департамент полиции страны."В деревне Бубяй в Шяуляйском районе на военном кладбище замечен нарисованный краской на памятнике погибшим советским воинам знак свастики. Собран материал для выяснения обстоятельств", — говорится в заявлении.Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации России на Украине. Посольство России в Вильнюсе подчеркнуло, что произошедшее — "варварские и кощунственные" действия, направленные на разжигание в стране ненависти и страха.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Прибалтике, назвал провокации "международным оборзением".
https://ria.ru/20220514/slovakiya-1788499850.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, литва, россия, украина, великая отечественная война (1941-1945)
12:49 15.05.2022 (обновлено: 14:47 15.05.2022)
В Литве осквернили памятник советским воинам
В Шяуляйском районе Литвы неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам