https://ria.ru/20220515/litva-1788648192.html

В Литве осквернили памятник советским воинам

В Литве осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 15.05.2022

В Литве осквернили памятник советским воинам

В Шяуляйском районе Литвы неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам, сообщил в ежедневной сводке происшествий департамент полиции страны. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T12:49

2022-05-15T12:49

2022-05-15T14:47

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Шяуляйском районе Литвы неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам, сообщил в ежедневной сводке происшествий департамент полиции страны."В деревне Бубяй в Шяуляйском районе на военном кладбище замечен нарисованный краской на памятнике погибшим советским воинам знак свастики. Собран материал для выяснения обстоятельств", — говорится в заявлении.Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации России на Украине. Посольство России в Вильнюсе подчеркнуло, что произошедшее — "варварские и кощунственные" действия, направленные на разжигание в стране ненависти и страха.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Прибалтике, назвал провокации "международным оборзением".

https://ria.ru/20220514/slovakiya-1788499850.html

https://ria.ru/20220514/vandalizm-1788459190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, литва, россия, украина, великая отечественная война (1941-1945)