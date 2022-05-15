22:33 15.05.2022 (обновлено: 22:36 15.05.2022)
Канада поддержит решение Швеции вступить в НАТО
МИД Канады поддержит поданную в воскресенье Швецией заявку на вступление в НАТО
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады поддержит поданную в воскресенье Швецией заявку на вступление в НАТО, следует из поста в Twitter-аккаунте канадского ведомства.
Ранее поддержку Стокгольму выразила Британия.
В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.