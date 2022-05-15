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Канада поддержит решение Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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Канада поддержит решение Швеции вступить в НАТО
Канада поддержит решение Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Канада поддержит решение Швеции вступить в НАТО
Министерство иностранных дел Канады поддержит поданную в воскресенье Швецией заявку на вступление в НАТО, следует из поста в Twitter-аккаунте канадского... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T22:33
2022-05-15T22:36
в мире
йенс столтенберг
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады поддержит поданную в воскресенье Швецией заявку на вступление в НАТО, следует из поста в Twitter-аккаунте канадского ведомства."Канада с гордостью поддержит заявку нашего друга и близкого партнера Швеции на вступление в НАТО. Все суверенные государства вправе определять свои нужды в области безопасности", - говорится в сообщении министерства.Ранее поддержку Стокгольму выразила Британия.В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, йенс столтенберг, финляндия, россия, швеция, нато, канада
22:33 15.05.2022 (обновлено: 22:36 15.05.2022)
 
Канада поддержит решение Швеции вступить в НАТО

МИД Канады поддержит поданную в воскресенье Швецией заявку на вступление в НАТО

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады поддержит поданную в воскресенье Швецией заявку на вступление в НАТО, следует из поста в Twitter-аккаунте канадского ведомства.
"Канада с гордостью поддержит заявку нашего друга и близкого партнера Швеции на вступление в НАТО. Все суверенные государства вправе определять свои нужды в области безопасности", - говорится в сообщении министерства.
Ранее поддержку Стокгольму выразила Британия.
В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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Швеция решит разногласия с Турцией из-за членства в НАТО, считают в МИД
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции по итогам заседания социал-демократической партии по вопросу о НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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Вступление Швеции в НАТО улучшит безопасность страны, считает премьер
 
В миреЙенс СтолтенбергФинляндияРоссияШвецияНАТОКанада
 
 
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