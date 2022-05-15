https://ria.ru/20220515/kanada-1788707202.html

Канада поддержит решение Швеции вступить в НАТО

Канада поддержит решение Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

Канада поддержит решение Швеции вступить в НАТО

Министерство иностранных дел Канады поддержит поданную в воскресенье Швецией заявку на вступление в НАТО, следует из поста в Twitter-аккаунте канадского... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T22:33

2022-05-15T22:33

2022-05-15T22:36

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады поддержит поданную в воскресенье Швецией заявку на вступление в НАТО, следует из поста в Twitter-аккаунте канадского ведомства."Канада с гордостью поддержит заявку нашего друга и близкого партнера Швеции на вступление в НАТО. Все суверенные государства вправе определять свои нужды в области безопасности", - говорится в сообщении министерства.Ранее поддержку Стокгольму выразила Британия.В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220515/raznoglasiya-1788701886.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788689527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йенс столтенберг, финляндия, россия, швеция, нато, канада