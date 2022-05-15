14:42 15.05.2022 (обновлено: 15:01 15.05.2022)
Чавушоглу не считает положительным решение Швеции и Финляндии по НАТО
Чавушоглу: Турция не считает решение о вступления Финляндии и Швеции в НАТО положительным
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что провел встречи с коллегами из Финляндии и Швеции, проинформировал их об ожиданиях Анкары по их членству в НАТО.
"Вчера у нас была встреча, мы, приводя факты, проинформировали о наших ожиданиях по членству в альянсе", - сказал Чавушоглу на брифинге в Берлине.
Кроме того Чавушоглу сообщил, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по устранению вопросов, беспокоящих Анкару по их членству в НАТО.
"Мои коллеги заявили о готовности работать с нами по моментам, беспокоящим нас. Вчера с нашей стороны были предоставлены все факты их сотрудничества с РПК*", - сказал он.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
* Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана