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Чавушоглу не считает положительным решение Швеции и Финляндии по НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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Чавушоглу не считает положительным решение Швеции и Финляндии по НАТО
Чавушоглу не считает положительным решение Швеции и Финляндии по НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Чавушоглу не считает положительным решение Швеции и Финляндии по НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что провел встречи с коллегами из Финляндии и Швеции, проинформировал их об ожиданиях Анкары по их членству в НАТО. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:42
2022-05-15T15:01
в мире
финляндия
швеция
нато
йенс столтенберг
турция
рабочая партия курдистана
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что провел встречи с коллегами из Финляндии и Швеции, проинформировал их об ожиданиях Анкары по их членству в НАТО.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган."Вчера у нас была встреча, мы, приводя факты, проинформировали о наших ожиданиях по членству в альянсе", - сказал Чавушоглу на брифинге в Берлине.Кроме того Чавушоглу сообщил, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по устранению вопросов, беспокоящих Анкару по их членству в НАТО."Мои коллеги заявили о готовности работать с нами по моментам, беспокоящим нас. Вчера с нашей стороны были предоставлены все факты их сотрудничества с РПК*", - сказал он.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.* Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана
https://ria.ru/20220515/salvini-1788641863.html
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в мире, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг, турция, рабочая партия курдистана, мевлют чавушоглу, мид турции
14:42 15.05.2022 (обновлено: 15:01 15.05.2022)
 
Чавушоглу не считает положительным решение Швеции и Финляндии по НАТО

Чавушоглу: Турция не считает решение о вступления Финляндии и Швеции в НАТО положительным

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что провел встречи с коллегами из Финляндии и Швеции, проинформировал их об ожиданиях Анкары по их членству в НАТО.
Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган.
"Вчера у нас была встреча, мы, приводя факты, проинформировали о наших ожиданиях по членству в альянсе", - сказал Чавушоглу на брифинге в Берлине.
Кроме того Чавушоглу сообщил, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по устранению вопросов, беспокоящих Анкару по их членству в НАТО.
"Мои коллеги заявили о готовности работать с нами по моментам, беспокоящим нас. Вчера с нашей стороны были предоставлены все факты их сотрудничества с РПК*", - сказал он.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 11:47
В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
* Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 10:26
Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО
 
В миреФинляндияШвецияНАТОЙенс СтолтенбергТурцияРабочая партия КурдистанаМевлют ЧавушоглуМИД Турции
 
 
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