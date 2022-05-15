https://ria.ru/20220515/chavushoglu-1788659196.html

Чавушоглу не считает положительным решение Швеции и Финляндии по НАТО

Чавушоглу не считает положительным решение Швеции и Финляндии по НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

Чавушоглу не считает положительным решение Швеции и Финляндии по НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что провел встречи с коллегами из Финляндии и Швеции, проинформировал их об ожиданиях Анкары по их членству в НАТО. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:42

2022-05-15T14:42

2022-05-15T15:01

в мире

финляндия

швеция

нато

йенс столтенберг

турция

рабочая партия курдистана

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что провел встречи с коллегами из Финляндии и Швеции, проинформировал их об ожиданиях Анкары по их членству в НАТО.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган."Вчера у нас была встреча, мы, приводя факты, проинформировали о наших ожиданиях по членству в альянсе", - сказал Чавушоглу на брифинге в Берлине.Кроме того Чавушоглу сообщил, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по устранению вопросов, беспокоящих Анкару по их членству в НАТО."Мои коллеги заявили о готовности работать с нами по моментам, беспокоящим нас. Вчера с нашей стороны были предоставлены все факты их сотрудничества с РПК*", - сказал он.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.* Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана

https://ria.ru/20220515/salvini-1788641863.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788633458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг, турция, рабочая партия курдистана, мевлют чавушоглу, мид турции