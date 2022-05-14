https://ria.ru/20220514/ukraina-1788517639.html

В Госдуме заявили о неизбежном воссоединении юга Украины с Россией

В Госдуме заявили о неизбежном воссоединении юга Украины с Россией - РИА Новости, 14.05.2022

В Госдуме заявили о неизбежном воссоединении юга Украины с Россией

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что южные регионы Украины исторически являются русскими землями, их воссоединение с Россией... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T14:00

2022-05-14T14:00

2022-05-14T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

андрей турчак

владимир сальдо

валентина матвиенко

россия

украина

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что южные регионы Украины исторически являются русскими землями, их воссоединение с Россией неизбежно."Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, в уже освобожденных регионах и тех, кому еще предстоит "сбросить нацистский гнет – Одесская и Николаевская область, – со временем пройдут референдумы, на которых люди выберут свое новое будущее"."Пока проводить какие-либо референдумы на уже освобожденных территориях преждевременно. Нужно довести до конца спецоперацию... и обеспечить безопасность всех освобожденных регионов. Пока по городам летят украинские ракеты, людям будет сложно сделать столь ответственный выбор. Нам нужно сначала создать все условия, чтобы люди могли принять взвешенное и демократическое решение", - подчеркнул депутат.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что только сами жители Херсонской области могут определить, каким будет их будущее, РФ же с этим решением согласится.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220512/prisoedinenie-1788034772.html

https://ria.ru/20220104/gosudarstvennost-1766558563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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