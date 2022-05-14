В Госдуме заявили о неизбежном воссоединении юга Украины с Россией
Депутат Госдумы Шеремет заявил о неизбежном воссоединении юга Украины с Россией
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что южные регионы Украины исторически являются русскими землями, их воссоединение с Россией неизбежно.
"Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, в уже освобожденных регионах и тех, кому еще предстоит "сбросить нацистский гнет – Одесская и Николаевская область, – со временем пройдут референдумы, на которых люди выберут свое новое будущее".
"Пока проводить какие-либо референдумы на уже освобожденных территориях преждевременно. Нужно довести до конца спецоперацию... и обеспечить безопасность всех освобожденных регионов. Пока по городам летят украинские ракеты, людям будет сложно сделать столь ответственный выбор. Нам нужно сначала создать все условия, чтобы люди могли принять взвешенное и демократическое решение", - подчеркнул депутат.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что только сами жители Херсонской области могут определить, каким будет их будущее, РФ же с этим решением согласится.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
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