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В Госдуме заявили о неизбежном воссоединении юга Украины с Россией - РИА Новости, 14.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/ukraina-1788517639.html
В Госдуме заявили о неизбежном воссоединении юга Украины с Россией
В Госдуме заявили о неизбежном воссоединении юга Украины с Россией - РИА Новости, 14.05.2022
В Госдуме заявили о неизбежном воссоединении юга Украины с Россией
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что южные регионы Украины исторически являются русскими землями, их воссоединение с Россией... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:00
2022-05-14T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
андрей турчак
владимир сальдо
валентина матвиенко
россия
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что южные регионы Украины исторически являются русскими землями, их воссоединение с Россией неизбежно."Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, в уже освобожденных регионах и тех, кому еще предстоит "сбросить нацистский гнет – Одесская и Николаевская область, – со временем пройдут референдумы, на которых люди выберут свое новое будущее"."Пока проводить какие-либо референдумы на уже освобожденных территориях преждевременно. Нужно довести до конца спецоперацию... и обеспечить безопасность всех освобожденных регионов. Пока по городам летят украинские ракеты, людям будет сложно сделать столь ответственный выбор. Нам нужно сначала создать все условия, чтобы люди могли принять взвешенное и демократическое решение", - подчеркнул депутат.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что только сами жители Херсонской области могут определить, каким будет их будущее, РФ же с этим решением согласится.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
https://ria.ru/20220512/prisoedinenie-1788034772.html
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в мире, андрей турчак, владимир сальдо, валентина матвиенко, россия, украина, херсонская область , единая россия, совет федерации рф
14:00 14.05.2022
 
В Госдуме заявили о неизбежном воссоединении юга Украины с Россией

Депутат Госдумы Шеремет заявил о неизбежном воссоединении юга Украины с Россией

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что южные регионы Украины исторически являются русскими землями, их воссоединение с Россией неизбежно.
"Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились", - сказал РИА Новости Шеремет.
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По его мнению, в уже освобожденных регионах и тех, кому еще предстоит "сбросить нацистский гнет – Одесская и Николаевская область, – со временем пройдут референдумы, на которых люди выберут свое новое будущее".
"Пока проводить какие-либо референдумы на уже освобожденных территориях преждевременно. Нужно довести до конца спецоперацию... и обеспечить безопасность всех освобожденных регионов. Пока по городам летят украинские ракеты, людям будет сложно сделать столь ответственный выбор. Нам нужно сначала создать все условия, чтобы люди могли принять взвешенное и демократическое решение", - подчеркнул депутат.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что только сами жители Херсонской области могут определить, каким будет их будущее, РФ же с этим решением согласится.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей ТурчакВладимир СальдоВалентина МатвиенкоРоссияУкраинаХерсонская областьЕдиная РоссияСовет Федерации РФ
 
 
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