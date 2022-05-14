https://ria.ru/20220514/twitter-1788471996.html

Команда Маска проверит сто случайных аккаунтов в Twitter на подлинность

Команда Маска проверит сто случайных аккаунтов в Twitter на подлинность - РИА Новости, 14.05.2022

Команда Маска проверит сто случайных аккаунтов в Twitter на подлинность

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:32

2022-05-14T08:32

2022-05-14T08:32

в мире

технологии

twitter

илон маск

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% пользователей."Чтобы выяснить это (число фейковых аккаунтов – ред.), моя команда возьмет случайную выборку из 100 подписчиков (официальной страницы – ред.) Twitter", - написал Маск в Twitter.В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.Ранее газета New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера, которую он представил инвесторам, сообщила, что Маск намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Кроме того, Маск ожидает, что число пользователей Twitter достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.

https://ria.ru/20220513/tramp-1788235938.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, технологии, twitter, илон маск