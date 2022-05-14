https://ria.ru/20220514/twitter-1788471996.html
Команда Маска проверит сто случайных аккаунтов в Twitter на подлинность
Команда Маска проверит сто случайных аккаунтов в Twitter на подлинность - РИА Новости, 14.05.2022
Команда Маска проверит сто случайных аккаунтов в Twitter на подлинность
Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:32
2022-05-14T08:32
2022-05-14T08:32
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% пользователей."Чтобы выяснить это (число фейковых аккаунтов – ред.), моя команда возьмет случайную выборку из 100 подписчиков (официальной страницы – ред.) Twitter", - написал Маск в Twitter.В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.Ранее газета New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера, которую он представил инвесторам, сообщила, что Маск намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Кроме того, Маск ожидает, что число пользователей Twitter достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, twitter, илон маск
Команда Маска проверит сто случайных аккаунтов в Twitter на подлинность
Команда Илона Маска проверит сто случайных аккаунтов в Twitter на подлинность
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.
Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter
в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% пользователей.
"Чтобы выяснить это (число фейковых аккаунтов – ред.), моя команда возьмет случайную выборку из 100 подписчиков (официальной страницы – ред.) Twitter", - написал Маск в Twitter
.
В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.
Ранее газета New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера, которую он представил инвесторам, сообщила, что Маск намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Кроме того, Маск ожидает, что число пользователей Twitter достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.