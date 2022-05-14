https://ria.ru/20220514/rpk-1788474355.html

В правящей партии Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

В правящей партии Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022

В правящей партии Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Позиция Анкары в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО ясна и понятна - они должны пересмотреть отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:59

2022-05-14T08:59

2022-05-14T08:59

в мире

швеция

финляндия

турция

нато

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Позиция Анкары в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО ясна и понятна - они должны пересмотреть отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), Эфкан Ала, заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР), глава отдела внешних связей Эфкан Ала.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган."Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО очень ясна и понятна. Эти страны должны очень четко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец", - приводит слова Ала газета Star.Заявив, что эти страны требуют вступления в НАТО, чтобы "устранить свои проблемы с безопасностью", Ала подчеркнул, что у Турции "также есть проблема терроризма, с которой она сталкивается в течение многих лет"."Ситуация такова, что проблема терроризма понимается этими странами не так, как этого хочет Турция, этому не придается достаточного значения. Есть доказательства этого", - отметил он.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/finlyandiya-1788454054.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/italiya-1788427691.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, финляндия, турция, нато, рабочая партия курдистана