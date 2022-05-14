https://ria.ru/20220514/rpk-1788474355.html
В правящей партии Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
В правящей партии Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
В правящей партии Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Позиция Анкары в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО ясна и понятна - они должны пересмотреть отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:59
2022-05-14T08:59
2022-05-14T08:59
в мире
швеция
финляндия
турция
нато
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Позиция Анкары в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО ясна и понятна - они должны пересмотреть отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), Эфкан Ала, заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР), глава отдела внешних связей Эфкан Ала.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган."Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО очень ясна и понятна. Эти страны должны очень четко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец", - приводит слова Ала газета Star.Заявив, что эти страны требуют вступления в НАТО, чтобы "устранить свои проблемы с безопасностью", Ала подчеркнул, что у Турции "также есть проблема терроризма, с которой она сталкивается в течение многих лет"."Ситуация такова, что проблема терроризма понимается этими странами не так, как этого хочет Турция, этому не придается достаточного значения. Есть доказательства этого", - отметил он.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/finlyandiya-1788454054.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/italiya-1788427691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, финляндия, турция, нато, рабочая партия курдистана
В правящей партии Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Правящая партия Турции призвала Швецию и Финляндию пересмотреть отношения с РПК
АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Позиция Анкары в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО ясна и понятна - они должны пересмотреть отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), Эфкан Ала, заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР), глава отдела внешних связей Эфкан Ала.
Турция
следит за процессом вокруг вступления Финляндии
и Швеции
в НАТО
и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган.
"Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО очень ясна и понятна. Эти страны должны очень четко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец", - приводит слова Ала газета Star
.
Заявив, что эти страны требуют вступления в НАТО, чтобы "устранить свои проблемы с безопасностью", Ала подчеркнул, что у Турции "также есть проблема терроризма, с которой она сталкивается в течение многих лет".
"Ситуация такова, что проблема терроризма понимается этими странами не так, как этого хочет Турция, этому не придается достаточного значения. Есть доказательства этого", - отметил он.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине
. Глава альянса Йенс Столтенберг
отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США
при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России
неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе
, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.