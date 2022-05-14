Чехия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава МИД
Глава МИД Липавский заявил, что Чехия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО
© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
ПРАГА, 14 мая – РИА Новости. Чехия полностью поддерживает вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО, заявил в субботу журналистам по приезде на неформальную встречу глав МИД стран НАТО в Берлине глава дипведомства Чехии Ян Липавский.
При этом он напомнил, что к расширению альянса за счет двух этих стран ведет еще долгий путь.
"Но нам еще необходимо достичь политического соглашения. Как только оно у нас будет, далее останется вопрос ратификации в национальных парламентах", - сказал глава чешского МИД.
По словам Липавского, главной темой двухдневного заседания глав МИД станут военные действия на Украине. Первое обсуждение состоится уже в субботу, в ходе рабочего ужина.
При этом он подчеркнул, что приоритетом для НАТО ныне является охрана ее восточных границ.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.