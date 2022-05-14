https://ria.ru/20220514/nato-1788595054.html

Чавушоглу: большинство турок просят блокировать членство Финляндии в НАТО

Чавушоглу: большинство турок просят блокировать членство Финляндии в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022

Чавушоглу: большинство турок просят блокировать членство Финляндии в НАТО

Большинство жителей Турции просят правительство блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их политики с запрещенной в стране Рабочей партией... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T20:46

2022-05-14T20:46

2022-05-14T22:34

в мире

турция

нато

финляндия

швеция

йенс столтенберг

украина

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Большинство жителей Турции просят правительство блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их политики с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, отметил ранее президент Тайип Эрдоган."НАТО — это прежде всего военно-политический альянс союзников. Финляндия и Швеция открыто поддерживают РПК, которой осуществляются террористические атаки на Турцию, буквально вчера погиб наш военнослужащий. Большинство жителей Турции просят нас блокировать процесс из-за наличия такой политики, мы будем обсуждать этот вопрос с остальными союзниками по НАТО", — сказал министр журналистам, добавив, что у него ожидаются переговоры с коллегами из Стокгольма и Хельсинки.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном присоединении в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220514/putin-1788525577.html

https://ria.ru/20220514/rpk-1788474355.html

турция

финляндия

швеция

украина

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в мире, турция, нато, финляндия, швеция, йенс столтенберг, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента)