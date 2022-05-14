https://ria.ru/20220514/nato-1788513607.html

НАТО не принуждала Швецию и Финляндию к вступлению, заявила Бербок

НАТО не принуждала Швецию и Финляндию к вступлению, заявила Бербок - РИА Новости, 14.05.2022

НАТО не принуждала Швецию и Финляндию к вступлению, заявила Бербок

Правительство ФРГ "более чем поддерживает" вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявила на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G7 немецкий министр... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T13:31

2022-05-14T13:31

2022-05-14T14:14

в мире

нато

германия

швеция

финляндия

анналена бербок

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ "более чем поддерживает" вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявила на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G7 немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок."Федеральное правительство... уже ясно дало понять, что мы более чем поддерживаем это вступление. Швеция и Финляндия - сильные страны, и с точки зрения собственной обороноспособности, уже этим их вклад усилит НАТО. Швеция и Финляндия - устойчивые демократии, которые десятилетиями мирно живут со всеми своими соседями", - сказала Бербок.Министр добавила, что "не НАТО принудила Швецию и Финляндию к вступлению, а действия" России "подтолкнули" в альянс эти страны, "которые хотят жить мирно со своими соседями".Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788518842.html

https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788478157.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нато, германия, швеция, финляндия, анналена бербок, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия