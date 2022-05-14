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НАТО не принуждала Швецию и Финляндию к вступлению, заявила Бербок - РИА Новости, 14.05.2022
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НАТО не принуждала Швецию и Финляндию к вступлению, заявила Бербок
НАТО не принуждала Швецию и Финляндию к вступлению, заявила Бербок - РИА Новости, 14.05.2022
НАТО не принуждала Швецию и Финляндию к вступлению, заявила Бербок
Правительство ФРГ "более чем поддерживает" вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявила на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G7 немецкий министр... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T13:31
2022-05-14T14:14
в мире
нато
германия
швеция
финляндия
анналена бербок
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ "более чем поддерживает" вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявила на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G7 немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок."Федеральное правительство... уже ясно дало понять, что мы более чем поддерживаем это вступление. Швеция и Финляндия - сильные страны, и с точки зрения собственной обороноспособности, уже этим их вклад усилит НАТО. Швеция и Финляндия - устойчивые демократии, которые десятилетиями мирно живут со всеми своими соседями", - сказала Бербок.Министр добавила, что "не НАТО принудила Швецию и Финляндию к вступлению, а действия" России "подтолкнули" в альянс эти страны, "которые хотят жить мирно со своими соседями".Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, нато, германия, швеция, финляндия, анналена бербок, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия
13:31 14.05.2022 (обновлено: 14:14 14.05.2022)
 
НАТО не принуждала Швецию и Финляндию к вступлению, заявила Бербок

Глава МИД Германии Бербок: НАТО не принуждала Швецию и Финляндию к вступлению в альянс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ "более чем поддерживает" вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявила на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G7 немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.
"Федеральное правительство... уже ясно дало понять, что мы более чем поддерживаем это вступление. Швеция и Финляндия - сильные страны, и с точки зрения собственной обороноспособности, уже этим их вклад усилит НАТО. Швеция и Финляндия - устойчивые демократии, которые десятилетиями мирно живут со всеми своими соседями", - сказала Бербок.
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14:06
Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО
Министр добавила, что "не НАТО принудила Швецию и Финляндию к вступлению, а действия" России "подтолкнули" в альянс эти страны, "которые хотят жить мирно со своими соседями".
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
09:45
Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО
 
В миреНАТОГерманияШвецияФинляндияАнналена БербокЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Россия
 
 
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