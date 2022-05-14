13:31 14.05.2022 (обновлено: 14:14 14.05.2022)
НАТО не принуждала Швецию и Финляндию к вступлению, заявила Бербок
Глава МИД Германии Бербок: НАТО не принуждала Швецию и Финляндию к вступлению в альянс
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ "более чем поддерживает" вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявила на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G7 немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.
"Федеральное правительство... уже ясно дало понять, что мы более чем поддерживаем это вступление. Швеция и Финляндия - сильные страны, и с точки зрения собственной обороноспособности, уже этим их вклад усилит НАТО. Швеция и Финляндия - устойчивые демократии, которые десятилетиями мирно живут со всеми своими соседями", - сказала Бербок.
Министр добавила, что "не НАТО принудила Швецию и Финляндию к вступлению, а действия" России "подтолкнули" в альянс эти страны, "которые хотят жить мирно со своими соседями".
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.