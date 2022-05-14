https://ria.ru/20220514/nato-1788477078.html
МИД не оставит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без реакции
МИД не оставит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без реакции - РИА Новости, 14.05.2022
МИД не оставит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без реакции
Принимая решение о реакции на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Москва не будет руководствоваться эмоциями, заявил замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:33
2022-05-14T09:33
2022-05-14T14:22
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
финляндия
швеция
россия
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая — РИА Новости. Принимая решение о реакции на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Москва не будет руководствоваться эмоциями, заявил замглавы МИД Александр Грушко."Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса", — сказал он.По словам дипломата, российская сторона проведет "тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе".Грушко считает, что изменение статуса двух государств противоречит их интересам.Он утверждает, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции, а решение о вступлении в альянс "укладывается в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом политическом, военном смысле в демонизации России".В то же время о размещении российского ядерного оружия в Балтийском регионе говорить "пока рано", заметил Грушко.Власти двух стран заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. США такое решение приветствуют.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220514/status-1788480952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, финляндия, швеция, россия
09:33 14.05.2022 (обновлено: 14:22 14.05.2022)
МИД не оставит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без реакции
Дипломат Грушко: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не остнется без политической реакции
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая — РИА Новости. Принимая решение о реакции на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Москва не будет руководствоваться эмоциями, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
"Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса", — сказал он.
По словам дипломата, российская сторона проведет "тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе".
Грушко считает, что изменение статуса двух государств противоречит их интересам.
"Вот такова новая реальность, которая, мы убеждены, не отвечает ни интересам Швеции и Финляндии, ни интересам поддержания европейской безопасности и стабильности, ни интересам региональной стабильности, а лишь приведет к милитаризации Севера, который в военном отношении был до последнего времени наиболее спокойной зоной в Европе, где акцент делался на сотрудничество, а не состязательность в военной сфере", — добавил представитель ведомства.
Он утверждает, что у России
нет враждебных намерений в отношении Финляндии
и Швеции
, а решение о вступлении в альянс "укладывается в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом политическом, военном смысле в демонизации России".
В то же время о размещении российского ядерного оружия в Балтийском регионе говорить "пока рано", заметил Грушко.
Власти двух стран заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО
на фоне российской военной операции на Украине
. Глава альянса Йенс Столтенберг
отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. США
такое решение приветствуют.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле не считают возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.