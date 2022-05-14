https://ria.ru/20220514/nato-1788477078.html

МИД не оставит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без реакции

МИД не оставит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без реакции - РИА Новости, 14.05.2022

МИД не оставит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без реакции

Принимая решение о реакции на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Москва не будет руководствоваться эмоциями, заявил замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:33

2022-05-14T09:33

2022-05-14T14:22

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

финляндия

швеция

россия

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая — РИА Новости. Принимая решение о реакции на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Москва не будет руководствоваться эмоциями, заявил замглавы МИД Александр Грушко."Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса", — сказал он.По словам дипломата, российская сторона проведет "тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе".Грушко считает, что изменение статуса двух государств противоречит их интересам.Он утверждает, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции, а решение о вступлении в альянс "укладывается в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом политическом, военном смысле в демонизации России".В то же время о размещении российского ядерного оружия в Балтийском регионе говорить "пока рано", заметил Грушко.Власти двух стран заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. США такое решение приветствуют.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220514/status-1788480952.html

https://ria.ru/20220513/nato-1788448363.html

финляндия

швеция

россия

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Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, финляндия, швеция, россия