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В АКРА назвали страны, которые выиграют от введения параллельного импорта

В АКРА назвали страны, которые выиграют от введения параллельного импорта - РИА Новости, 14.05.2022

В АКРА назвали страны, которые выиграют от введения параллельного импорта

Введение в России параллельного импорта принесет наибольшую выгоду таким странам, как Турция, Казахстан, Китай и Армения, сообщила РИА Новости старший директор... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:22

2022-05-14T08:22

2022-05-14T08:22

экономика

денис мантуров

россия

турция

казахстан

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Введение в России параллельного импорта принесет наибольшую выгоду таким странам, как Турция, Казахстан, Китай и Армения, сообщила РИА Новости старший директор - руководитель группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова.На прошлой неделе на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован перечень товаров для параллельного импорта, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ. Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца."Рост импорта будет способствовать снижению темпов роста цен в экономике, ограничению укрепления рубля, а также росту товарооборота со странами, через которые будет осуществляться параллельный импорт. Странами-бенефициарами такого импорта могут стать Турция, Казахстан, Китай, Армения", - поделилась мнением эксперт.По ее мнению, параллельный импорт поможет избежать дефицита на фоне снижения запасов товаров, хотя объемы будут ниже наблюдавшихся ранее, а цены увеличатся по сравнению с докризисным периодом из-за роста транзакционных издержек, в том числе цен на транспорт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/import-1788314893.html

россия

турция

казахстан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, денис мантуров, россия, турция, казахстан, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)