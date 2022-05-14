https://ria.ru/20220514/ibragimov-1788605080.html

Биография Рената Ибрагимова

Биография Рената Ибрагимова - РИА Новости, 14.05.2022

Биография Рената Ибрагимова

Ренат Исламович Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове (Украинская ССР). Когда Ренату исполнилось два года, семейство Ибрагимовых переехало в Казань. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T22:52

2022-05-14T22:52

2022-05-14T22:52

справки

татарский академический театр оперы и балета

единая россия

россия

ренат ибрагимов

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Ренат Исламович Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове (Украинская ССР). Когда Ренату исполнилось два года, семейство Ибрагимовых переехало в Казань.Одновременно с получением среднего образования Ренат окончил и музыкальную школу.После школы Ибрагимов присоединился в качестве певца к ансамблю Приволжского военного округа. Через год певец ушел из ансамбля и стал выступать сольно.В 1973 году окончил Казанскую государственную консерваторию и стал солистом Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля. Здесь он исполнил ведущие партии в операх, среди которых Князь Игорь ("Князь Игорь"), Эскамильо ("Кармен"), Валентин ("Фауст"), Евгений Онегин ("Евгений Онегин"), Елецкий ("Пиковая дама").В 1973 году Ибрагимов получил третью премию на Всесоюзном конкурсе советской песни в Минске.В 1974 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса эстрадных артистов, разделив первое место с Валерием Чемодановым.В 1975 году участвовал в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи, где получил главную премию.Победы на музыкальных конкурсах открыли перед Ибрагимовым путь к успеху в качестве эстрадного певца. В его репертуар входили песни известных советских авторов того времени: Александры Пахмутовой, Оскара Фельцмана, Арно Бабаджаняна, Давида Тухманова, а также Александра Морозова, Олега Иванова, Раймонда Паулса. Одни из самых популярных в его исполнении песен: "Дарите женщинам цветы", "Верни мне музыку", "Талая вода", "Мелодия вальса". Певец часто появлялся на телевидении, много гастролировал по стране и за рубежом.В 1978 году с песней "Наш город" Ибрагимов принял участие в ежегодном фестивале "Песня года".В 1973-1988 годах Ренат Ибрагимов состоял в труппе Татарского академического театра оперы и балета.В 1988 году перешел в Татарскую государственную филармонию, а после ухода из филармонии стал руководителем и солистом Татарского культурного центра "Сафар".В 1999 году Ибрагимов основал и возглавил собственный Театр песни.Ренат Ибрагимов попробовал себя в кино: снялся в фильмах "Военно-полевой романс" (1988), "Итальянский контракт" (1993). Певец выступил и в качестве режиссера, выпустив более 40 музыкальных сборников.В 2018 году был снят документальный фильм "Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про любовь".Ибрагимов одно время был членом партии "Единая Россия", но потом вышел оттуда.14 мая 2022 года Ренат Ибрагимов скончался.Ренату Ибрагимову присуждены почетные звания заслуженного артиста ТАССР (1977), народного артиста ТАССР, Каракалпакской АССР (1980), народного артиста РСФСР (1981).Ренат Ибрагимов был трижды женат, стал отцом восьмерых детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, татарский академический театр оперы и балета , единая россия, россия, ренат ибрагимов