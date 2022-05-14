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Умер певец Ренат Ибрагимов
Умер певец Ренат Ибрагимов - РИА Новости, 14.05.2022
Умер певец Ренат Ибрагимов
Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер сегодня в Москве, подтвердила РИА Новости дочь артиста. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:51
2022-05-14T20:51
2022-05-14T22:56
ренат ибрагимов
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер сегодня в Москве, подтвердила РИА Новости дочь артиста."Да, умер. Мне сейчас тяжело", — сказала она.Ему было 74 года.Ибрагимов — советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова. Среди известных хитов — "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждешь, Лизавета".
https://ria.ru/20220514/ibragimov-1788605080.html
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ренат ибрагимов, культура, россия
20:51 14.05.2022 (обновлено: 22:56 14.05.2022)
Умер певец Ренат Ибрагимов
Певец Ренат Ибрагимов умер на 75-м году жизни