https://ria.ru/20220514/smert-1788595582.html

Умер певец Ренат Ибрагимов

Умер певец Ренат Ибрагимов - РИА Новости, 14.05.2022

Умер певец Ренат Ибрагимов

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер сегодня в Москве, подтвердила РИА Новости дочь артиста. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T20:51

2022-05-14T20:51

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ренат ибрагимов

культура

культура

россия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер сегодня в Москве, подтвердила РИА Новости дочь артиста."Да, умер. Мне сейчас тяжело", — сказала она.Ему было 74 года.Ибрагимов — советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова. Среди известных хитов — "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждешь, Лизавета".

https://ria.ru/20220514/ibragimov-1788605080.html

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ренат ибрагимов, культура, россия