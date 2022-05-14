Рейтинг@Mail.ru
Город мечетей и небоскребов: что посмотреть в Грозном - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220514/groznyy-1788071079.html
Город мечетей и небоскребов: что посмотреть в Грозном
Город мечетей и небоскребов: что посмотреть в Грозном - РИА Новости, 14.05.2022
Город мечетей и небоскребов: что посмотреть в Грозном
В последнее время столица Чеченской республики становится все более популярной у путешественников — сюда приезжают со всех уголков России. С 10 июня еще и... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:47
2022-05-14T11:47
фото
туризм
впечатления - туризм
фото - туризм
грозный
куда поехать
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788069880_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_8101a72993c61791d1c50fb882e60a73.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В последнее время столица Чеченской республики становится все более популярной у путешественников — сюда приезжают со всех уголков России. С 10 июня еще и полетят чартеры по инициативе Ростуризма. О том, что посмотреть в Грозном за один день, — в фотоленте РИА Новости.
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788069880_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_1fe8b2416284fe9760080111934d54ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, впечатления - туризм, фото - туризм, грозный, куда поехать, что посмотреть
11:47 14.05.2022
 

Город мечетей и небоскребов: что посмотреть в Грозном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В последнее время столица Чеченской республики становится все более популярной у путешественников — сюда приезжают со всех уголков России. С 10 июня еще и полетят чартеры по инициативе Ростуризма. О том, что посмотреть в Грозном за один день, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Без этой достопримечательности не обходится даже самый короткий ознакомительный маршрут по городу. "Сердце Чечни"— одна из крупнейших мечетей России, открыта в 2008 году, ее вместимость – более 10 тысяч человек. Названа в честь Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской республики.

Центральная мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова в Грозном
1 из 6

Без этой достопримечательности не обходится даже самый короткий ознакомительный маршрут по городу. "Сердце Чечни"— одна из крупнейших мечетей России, открыта в 2008 году, ее вместимость – более 10 тысяч человек. Названа в честь Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской республики.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Интерьеры святыни роскошны: белый мрамор, золотые суры из Корана, великолепные ковры, 36 огромных люстр.

За ориентир архитекторы "Сердца Чечни" взяли Голубую мечеть в Стамбуле.

Туристам нужно иметь в виду, что дресс-код строгий, также перед входом необходимо снять обувь.

Верующие в центральной мечети Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова в Грозном
2 из 6

Интерьеры святыни роскошны: белый мрамор, золотые суры из Корана, великолепные ковры, 36 огромных люстр.

За ориентир архитекторы "Сердца Чечни" взяли Голубую мечеть в Стамбуле.

Туристам нужно иметь в виду, что дресс-код строгий, также перед входом необходимо снять обувь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Небоскребы из стекла и бетона, устремленные ввысь, — это Грозный-Сити, где непременно стоит подняться на смотровую площадку. Пока самое высокое здание имеет 40 этажей. Но этот рекорд вскоре будет побит — сейчас строится 102-этажный "Ахмат-тауэр", чей стиль напоминает средневековые чеченские родовые башни. Это будет первый в Европе небоскреб, построенный в зоне сейсмической активности.

Девушка делает селфи на смотровой площадке бизнес-центра Грозный-Сити в Грозном
3 из 6

Небоскребы из стекла и бетона, устремленные ввысь, — это Грозный-Сити, где непременно стоит подняться на смотровую площадку. Пока самое высокое здание имеет 40 этажей. Но этот рекорд вскоре будет побит — сейчас строится 102-этажный "Ахмат-тауэр", чей стиль напоминает средневековые чеченские родовые башни. Это будет первый в Европе небоскреб, построенный в зоне сейсмической активности.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Грозный-Сити, помимо видов, — это еще и шопинг, развлечения, рестораны и спа-центры, а также фотозоны. Туристам советуют приходить сюда вечером, чтобы увидеть великолепную ночную подсветку небоскребов.

Комплекс зданий бизнес-центра Грозный - Сити в Грозном
4 из 6

Грозный-Сити, помимо видов, — это еще и шопинг, развлечения, рестораны и спа-центры, а также фотозоны. Туристам советуют приходить сюда вечером, чтобы увидеть великолепную ночную подсветку небоскребов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В 2017 году в центре чеченской столицы, как раз рядом с Грозный-Сити, открылся великолепный парк. Фонтаны, более ста тысяч цветов, а еще кафе, прилавки с фастфудом, сувенирные магазины — летом здесь можно провести несколько часов, особенно если погода хорошая.

Девушка в парке в Грозном
5 из 6

В 2017 году в центре чеченской столицы, как раз рядом с Грозный-Сити, открылся великолепный парк. Фонтаны, более ста тысяч цветов, а еще кафе, прилавки с фастфудом, сувенирные магазины — летом здесь можно провести несколько часов, особенно если погода хорошая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Если силы остались, обязательно зайдите в Национальный музей Чеченской республики, в экспозиции которого есть старинное оружие, предметы быта, наряды, в том числе свадебные.

За сувенирами лучше поехать на Центральный рынок "Беркат". Из Чечни туристы везут домой сушеное мясо, вкусные сыры и местный лимонад ЧИАССР.

А если есть еще свободный день, не пропустите озеро Кезенойам, что в трех часах езды от Грозного.

Девушка проходит мимо магазина свадебных платьев в Грозном
6 из 6

Если силы остались, обязательно зайдите в Национальный музей Чеченской республики, в экспозиции которого есть старинное оружие, предметы быта, наряды, в том числе свадебные.

За сувенирами лучше поехать на Центральный рынок "Беркат". Из Чечни туристы везут домой сушеное мясо, вкусные сыры и местный лимонад ЧИАССР.

А если есть еще свободный день, не пропустите озеро Кезенойам, что в трех часах езды от Грозного.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
ТуризмФотоВпечатления - ТуризмФото - ТуризмГрозныйкуда поехатьчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала