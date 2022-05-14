Город мечетей и небоскребов: что посмотреть в Грозном
Без этой достопримечательности не обходится даже самый короткий ознакомительный маршрут по городу. "Сердце Чечни"— одна из крупнейших мечетей России, открыта в 2008 году, ее вместимость – более 10 тысяч человек. Названа в честь Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской республики.
Без этой достопримечательности не обходится даже самый короткий ознакомительный маршрут по городу. "Сердце Чечни"— одна из крупнейших мечетей России, открыта в 2008 году, ее вместимость – более 10 тысяч человек. Названа в честь Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской республики.
Интерьеры святыни роскошны: белый мрамор, золотые суры из Корана, великолепные ковры, 36 огромных люстр.
За ориентир архитекторы "Сердца Чечни" взяли Голубую мечеть в Стамбуле.
Туристам нужно иметь в виду, что дресс-код строгий, также перед входом необходимо снять обувь.
Интерьеры святыни роскошны: белый мрамор, золотые суры из Корана, великолепные ковры, 36 огромных люстр.
За ориентир архитекторы "Сердца Чечни" взяли Голубую мечеть в Стамбуле.
Туристам нужно иметь в виду, что дресс-код строгий, также перед входом необходимо снять обувь.
Небоскребы из стекла и бетона, устремленные ввысь, — это Грозный-Сити, где непременно стоит подняться на смотровую площадку. Пока самое высокое здание имеет 40 этажей. Но этот рекорд вскоре будет побит — сейчас строится 102-этажный "Ахмат-тауэр", чей стиль напоминает средневековые чеченские родовые башни. Это будет первый в Европе небоскреб, построенный в зоне сейсмической активности.
Небоскребы из стекла и бетона, устремленные ввысь, — это Грозный-Сити, где непременно стоит подняться на смотровую площадку. Пока самое высокое здание имеет 40 этажей. Но этот рекорд вскоре будет побит — сейчас строится 102-этажный "Ахмат-тауэр", чей стиль напоминает средневековые чеченские родовые башни. Это будет первый в Европе небоскреб, построенный в зоне сейсмической активности.
Грозный-Сити, помимо видов, — это еще и шопинг, развлечения, рестораны и спа-центры, а также фотозоны. Туристам советуют приходить сюда вечером, чтобы увидеть великолепную ночную подсветку небоскребов.
Грозный-Сити, помимо видов, — это еще и шопинг, развлечения, рестораны и спа-центры, а также фотозоны. Туристам советуют приходить сюда вечером, чтобы увидеть великолепную ночную подсветку небоскребов.
В 2017 году в центре чеченской столицы, как раз рядом с Грозный-Сити, открылся великолепный парк. Фонтаны, более ста тысяч цветов, а еще кафе, прилавки с фастфудом, сувенирные магазины — летом здесь можно провести несколько часов, особенно если погода хорошая.
В 2017 году в центре чеченской столицы, как раз рядом с Грозный-Сити, открылся великолепный парк. Фонтаны, более ста тысяч цветов, а еще кафе, прилавки с фастфудом, сувенирные магазины — летом здесь можно провести несколько часов, особенно если погода хорошая.
Если силы остались, обязательно зайдите в Национальный музей Чеченской республики, в экспозиции которого есть старинное оружие, предметы быта, наряды, в том числе свадебные.
За сувенирами лучше поехать на Центральный рынок "Беркат". Из Чечни туристы везут домой сушеное мясо, вкусные сыры и местный лимонад ЧИАССР.
А если есть еще свободный день, не пропустите озеро Кезенойам, что в трех часах езды от Грозного.
Если силы остались, обязательно зайдите в Национальный музей Чеченской республики, в экспозиции которого есть старинное оружие, предметы быта, наряды, в том числе свадебные.
За сувенирами лучше поехать на Центральный рынок "Беркат". Из Чечни туристы везут домой сушеное мясо, вкусные сыры и местный лимонад ЧИАССР.
А если есть еще свободный день, не пропустите озеро Кезенойам, что в трех часах езды от Грозного.