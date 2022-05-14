Город мечетей и небоскребов: что посмотреть в Грозном

Если силы остались, обязательно зайдите в Национальный музей Чеченской республики, в экспозиции которого есть старинное оружие, предметы быта, наряды, в том числе свадебные.

За сувенирами лучше поехать на Центральный рынок "Беркат". Из Чечни туристы везут домой сушеное мясо, вкусные сыры и местный лимонад ЧИАССР.

А если есть еще свободный день, не пропустите озеро Кезенойам, что в трех часах езды от Грозного.