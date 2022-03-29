https://ria.ru/20220329/kavkaz-1780627767.html
Ростуризм рассказал о подготовке чартерных программ на Северный Кавказ
Ростуризм рассказал о подготовке чартерных программ на Северный Кавказ - РИА Новости, 29.03.2022
Ростуризм рассказал о подготовке чартерных программ на Северный Кавказ
Два российских туроператора – Fun&Sun (бывший "TUI Россия") и "Интурист" – впервые подготовили чартерные программы на Северный Кавказ — в Дагестан и Чечню, об... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:13
2022-03-29T13:13
2022-03-29T13:13
туризм
махачкала
кавказ
россия
новости - туризм
чеченская республика (чечня)
республика дагестан
грозный
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Два российских туроператора – Fun&Sun (бывший "TUI Россия") и "Интурист" – впервые подготовили чартерные программы на Северный Кавказ — в Дагестан и Чечню, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Они поставят туристические чартеры в Махачкалу и Грозный весной и летом", — сказала Догузова в ходе выступления на форуме "Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций". Глава ведомства уточнила, что первый самолет отправится из Москвы в Махачкалу 30 апреля. "У нас запланировано девять рейсов, которые будут осуществляться на протяжении всего мая, включая праздничные дни", — пояснила она.С 10 июня чартеры полетят из столицы в Грозный. "Предполагается, что они будут перевозить пассажиров до двух раз в неделю на протяжении всего месяца. Дальше по мере спроса — будем смотреть", — добавила глава ведомства.Туроператоры начали организовывать чартерные программы по регионам России в 2020 году. Благодаря субсидированию, путешественники могут приобрести путевки в полтора-два раза дешевле.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, кавказ, россия, новости - туризм, чеченская республика (чечня), республика дагестан, грозный, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, зарина догузова
Ростуризм рассказал о подготовке чартерных программ на Северный Кавказ
Впервые туристические чартеры полетят в Махачкалу и в Грозный, сообщили в Ростуризме
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Два российских туроператора – Fun&Sun (бывший "TUI Россия") и "Интурист" – впервые подготовили чартерные программы на Северный Кавказ — в Дагестан и Чечню, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Они поставят туристические чартеры в Махачкалу и Грозный весной и летом", — сказала Догузова в ходе выступления на форуме "Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций".
Глава ведомства уточнила, что первый самолет отправится из Москвы в Махачкалу 30 апреля. "У нас запланировано девять рейсов, которые будут осуществляться на протяжении всего мая, включая праздничные дни", — пояснила она.
С 10 июня чартеры полетят из столицы в Грозный. "Предполагается, что они будут перевозить пассажиров до двух раз в неделю на протяжении всего месяца. Дальше по мере спроса — будем смотреть", — добавила глава ведомства.
Догузова подчеркнула, что программа должна быть комбинированной, с посещением сразу нескольких регионов. "Это позволит туристам открывать для себя интересный и вкусный Кавказ. Познакомиться с традициями, увидеть уникальные достопримечательности и народные объекты разных республик", — пояснила она.
Туроператоры начали организовывать чартерные программы по регионам России в 2020 году. Благодаря субсидированию, путешественники могут приобрести путевки в полтора-два раза дешевле.