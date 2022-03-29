https://ria.ru/20220329/kavkaz-1780627767.html

Ростуризм рассказал о подготовке чартерных программ на Северный Кавказ

Ростуризм рассказал о подготовке чартерных программ на Северный Кавказ - РИА Новости, 29.03.2022

Ростуризм рассказал о подготовке чартерных программ на Северный Кавказ

Два российских туроператора – Fun&Sun (бывший "TUI Россия") и "Интурист" – впервые подготовили чартерные программы на Северный Кавказ — в Дагестан и Чечню, об... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:13

2022-03-29T13:13

2022-03-29T13:13

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грозный

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Два российских туроператора – Fun&Sun (бывший "TUI Россия") и "Интурист" – впервые подготовили чартерные программы на Северный Кавказ — в Дагестан и Чечню, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Они поставят туристические чартеры в Махачкалу и Грозный весной и летом", — сказала Догузова в ходе выступления на форуме "Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций". Глава ведомства уточнила, что первый самолет отправится из Москвы в Махачкалу 30 апреля. "У нас запланировано девять рейсов, которые будут осуществляться на протяжении всего мая, включая праздничные дни", — пояснила она.С 10 июня чартеры полетят из столицы в Грозный. "Предполагается, что они будут перевозить пассажиров до двух раз в неделю на протяжении всего месяца. Дальше по мере спроса — будем смотреть", — добавила глава ведомства.Туроператоры начали организовывать чартерные программы по регионам России в 2020 году. Благодаря субсидированию, путешественники могут приобрести путевки в полтора-два раза дешевле.

https://ria.ru/20220329/zapovednik-1780602451.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

махачкала, кавказ, россия, новости - туризм, чеченская республика (чечня), республика дагестан, грозный, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, зарина догузова