https://ria.ru/20220514/gretsiya-1788604276.html

Греция заявила, что поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Греция заявила, что поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022

Греция заявила, что поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Греция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел Никос Дендиас по прибытии на неформальный ужин глав МИД стран альянса в... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T22:36

2022-05-14T22:36

2022-05-14T22:36

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

швеция

финляндия

россия

нато

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АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Греция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел Никос Дендиас по прибытии на неформальный ужин глав МИД стран альянса в Берлине."Я жду очень интересного ужина. Основным "блюдом" будет вторжение России на Украину и то, что имеет большое значение, я думаю, для всех стран-членов НАТО: присоединение к НАТО Швеции и Финляндии", - сказал Дендиас.По его словам, у Греции всегда были прекрасные отношения с этими двумя странами."Они также являются членами Европейского союза. Следовательно, у греческой стороны очень четкая позиция: мы готовы приветствовать Швецию и Финляндию в натовской семье. Мы считаем, что они могут многое предложить", - сказал греческий министр.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220514/nato-1788595054.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/otvet-1788581386.html

швеция

финляндия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, россия, нато