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Греция заявила, что поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
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Греция заявила, что поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Греция заявила, что поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
Греция заявила, что поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Греция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел Никос Дендиас по прибытии на неформальный ужин глав МИД стран альянса в... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T22:36
2022-05-14T22:36
в мире
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
швеция
финляндия
россия
нато
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АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Греция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел Никос Дендиас по прибытии на неформальный ужин глав МИД стран альянса в Берлине."Я жду очень интересного ужина. Основным "блюдом" будет вторжение России на Украину и то, что имеет большое значение, я думаю, для всех стран-членов НАТО: присоединение к НАТО Швеции и Финляндии", - сказал Дендиас.По его словам, у Греции всегда были прекрасные отношения с этими двумя странами."Они также являются членами Европейского союза. Следовательно, у греческой стороны очень четкая позиция: мы готовы приветствовать Швецию и Финляндию в натовской семье. Мы считаем, что они могут многое предложить", - сказал греческий министр.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220514/nato-1788595054.html
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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, россия, нато
22:36 14.05.2022
 
Греция заявила, что поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Греции Дендиас: Афины поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Thanassis StavrakisСамолет на базе НАТО в Западной Греции
Самолет на базе НАТО в Западной Греции - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Самолет на базе НАТО в Западной Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Греция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел Никос Дендиас по прибытии на неформальный ужин глав МИД стран альянса в Берлине.
"Я жду очень интересного ужина. Основным "блюдом" будет вторжение России на Украину и то, что имеет большое значение, я думаю, для всех стран-членов НАТО: присоединение к НАТО Швеции и Финляндии", - сказал Дендиас.
По его словам, у Греции всегда были прекрасные отношения с этими двумя странами.
"Они также являются членами Европейского союза. Следовательно, у греческой стороны очень четкая позиция: мы готовы приветствовать Швецию и Финляндию в натовской семье. Мы считаем, что они могут многое предложить", - сказал греческий министр.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 20:46
Чавушоглу: большинство турок просят блокировать членство Финляндии в НАТО
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 19:01В мире
Финляндия заявила, что готова к возможному ответу РФ на вступление в НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ШвецияФинляндияРоссияНАТО
 
 
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