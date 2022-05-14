https://ria.ru/20220514/dzhonon-1788547657.html

В Сети высмеяли реакцию Бориса Джонсона на гимн Украины

В Сети высмеяли реакцию Бориса Джонсона на гимн Украины - РИА Новости, 14.05.2022

В Сети высмеяли реакцию Бориса Джонсона на гимн Украины

В Сети набирает популярность ролик, который в своих соцсетях опубликовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:40

2022-05-14T16:40

2022-05-14T18:21

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Сети набирает популярность ролик, который в своих соцсетях опубликовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.На видео политик слушает украинский гимн в исполнении 11-летней девочки, слегка раскачиваясь и непрерывно смотря вдаль. Интернет-пользователи попытались понять, о чем Джонсон размышляет в этот момент."Он думает: сэндвич с индейкой или ветчиной на ланч?" — предположил комментатор Martin_BELfast."Здорово, да. Возможно, теперь надо спеть песню о том, почему наши счета за энергию удвоились", — посоветовал Will Carpenter."Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника и, что еще важнее, о бутылке кларета, чтобы запить его", — возмутился metabourke."Выглядишь немного смущенным, приятель. Это потому что вина не было?" — поинтересовался Lewis Sutton, припомнив Джонсону нашумевшие вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.В начале мая Джонсон во время видеообращения к украинским парламентариям заявил, что Лондон предоставит новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.

https://ria.ru/20220511/dzhonson-1788007977.html

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Борис Джонсон опубликовал видео, где девочка поет гимн Украины Борис Джонсон опубликовал видео, где девочка поет гимн Украины 2022-05-14T16:40 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, лондон, великобритания, борис джонсон, украина