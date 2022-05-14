https://ria.ru/20220514/dzhonon-1788547657.html
В Сети высмеяли реакцию Бориса Джонсона на гимн Украины
В Сети высмеяли реакцию Бориса Джонсона на гимн Украины - РИА Новости, 14.05.2022
В Сети высмеяли реакцию Бориса Джонсона на гимн Украины
В Сети набирает популярность ролик, который в своих соцсетях опубликовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:40
2022-05-14T16:40
2022-05-14T18:21
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Сети набирает популярность ролик, который в своих соцсетях опубликовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.На видео политик слушает украинский гимн в исполнении 11-летней девочки, слегка раскачиваясь и непрерывно смотря вдаль. Интернет-пользователи попытались понять, о чем Джонсон размышляет в этот момент."Он думает: сэндвич с индейкой или ветчиной на ланч?" — предположил комментатор Martin_BELfast."Здорово, да. Возможно, теперь надо спеть песню о том, почему наши счета за энергию удвоились", — посоветовал Will Carpenter."Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника и, что еще важнее, о бутылке кларета, чтобы запить его", — возмутился metabourke."Выглядишь немного смущенным, приятель. Это потому что вина не было?" — поинтересовался Lewis Sutton, припомнив Джонсону нашумевшие вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.В начале мая Джонсон во время видеообращения к украинским парламентариям заявил, что Лондон предоставит новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.
https://ria.ru/20220511/dzhonson-1788007977.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Борис Джонсон опубликовал видео, где девочка поет гимн Украины
Борис Джонсон опубликовал видео, где девочка поет гимн Украины
2022-05-14T16:40
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, великобритания, борис джонсон, украина
16:40 14.05.2022 (обновлено: 18:21 14.05.2022)
В Сети высмеяли реакцию Бориса Джонсона на гимн Украины
В Сети высмеяли странный вид премьера Великобритании Джонсона во время гимна Украины
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
В Сети набирает популярность ролик, который в своих соцсетях опубликовал
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
На видео политик слушает украинский гимн в исполнении 11-летней девочки, слегка раскачиваясь и непрерывно смотря вдаль. Интернет-пользователи попытались понять, о чем Джонсон размышляет в этот момент.
"Он думает: сэндвич с индейкой или ветчиной на ланч?" — предположил комментатор Martin_BELfast.
"Твое лицо, когда понял, что лекарство для кишечника не сработало", — объяснил Rob Smith.
"Здорово, да. Возможно, теперь надо спеть песню о том, почему наши счета за энергию удвоились", — посоветовал Will Carpenter.
"Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника и, что еще важнее, о бутылке кларета, чтобы запить его", — возмутился metabourke.
"Выглядишь немного смущенным, приятель. Это потому что вина не было?" — поинтересовался Lewis Sutton, припомнив Джонсону нашумевшие вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.
В начале мая Джонсон во время видеообращения к украинским парламентариям заявил, что Лондон
предоставит новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.