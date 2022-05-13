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Биография Карин Жан-Пьер

Биография Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 13.05.2022

Биография Карин Жан-Пьер

Американский политической деятель Карин Жан-Пьер (Karine Jean-Pierre) родилась 13 августа 1977 года в Форт-де-Франс (остров Мартиника, заморская территория... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T01:42

2022-05-13T01:42

2022-05-13T01:46

справки

мартиника

карин жан-пьер

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Американский политической деятель Карин Жан-Пьер (Karine Jean-Pierre) родилась 13 августа 1977 года в Форт-де-Франс (остров Мартиника, заморская территория Франции) в семье выходцев из Гаити. Когда ей было пять лет, семья иммигрировала в Нью-Йорк (США).Окончила Нью-Йоркский технологический институт. В 2003 году получила степень магистра в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета.После окончания университета была пресс-секретарем конгрессмена Энтони Вайнера, заместителем руководителя аппарата и директором по законодательным и бюджетным вопросам двух членов городского совета Нью-Йорка. С 2006 по 2007 год Жан-Пьер была координатором по связям с общественностью в Walmart Watch.С 2007 по 2008 год занимала должность политического директора по юго-восточному региону президентской кампании Джона Эдвардса.После того, как Эдвардс покинул президентскую гонку, Карин Жан-Пьер присоединилась к президентской кампании Барака Обамы в качестве ее южного регионального политического директора.В 2009-2011 годах была региональным политическим директором Управления по политическим вопросам Белого дома.В 2011 году участвовала в кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году.В мае 2013 года Жан-Пьер стала старшим советником в кампании Билла Томпсона на пост мэра Нью-Йорка. В сентябре того же года она руководила кампанией Летиции Джеймс во втором туре выборов общественного адвоката Нью-Йорка.В 2014-2015 годах работала в Американском союзе защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU).В 2015-2016 годах была заместителем руководителя президентской кампании бывшего губернатора Мэриленда Мартина О'Мэлли.В 2016 году стала национальным представителем правозащитной организации MoveOn. Карин Жан-Пьер также работала политическим аналитиком телеканалов NBC и MSNBC. В 2020 году руководила аппаратом кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.В декабре 2020 была назначена первым заместителем пресс-секретаря избранного президента Джо Байдена.5 мая 2022 года президент США Джо Байден объявил о назначении Карин Жан-Пьер пресс-секретарем Белого дома. Она вступит в должность 13 мая и станет первой в истории темнокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на этом посту.Карин Жан-Пьер читает лекции в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета.В 2019 году она выпустила автобиографию "Движение вперед" (Moving Forward).В 2021 году она стала лауреатом премии "Выдающиеся иммигранты" от корпорации Carnegie. По данным СМИ, Карин Жан-Пьер состоит в отношениях с Сюзанной Мальво, корреспондентом CNN, они воспитывают дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

мартиника

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, мартиника, карин жан-пьер