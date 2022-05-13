https://ria.ru/20220513/zhan-per-1788124595.html
Биография Карин Жан-Пьер
Биография Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 13.05.2022
Биография Карин Жан-Пьер
Американский политической деятель Карин Жан-Пьер (Karine Jean-Pierre) родилась 13 августа 1977 года в Форт-де-Франс (остров Мартиника, заморская территория... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T01:42
2022-05-13T01:42
2022-05-13T01:46
справки
мартиника
карин жан-пьер
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Американский политической деятель Карин Жан-Пьер (Karine Jean-Pierre) родилась 13 августа 1977 года в Форт-де-Франс (остров Мартиника, заморская территория Франции) в семье выходцев из Гаити. Когда ей было пять лет, семья иммигрировала в Нью-Йорк (США).Окончила Нью-Йоркский технологический институт. В 2003 году получила степень магистра в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета.После окончания университета была пресс-секретарем конгрессмена Энтони Вайнера, заместителем руководителя аппарата и директором по законодательным и бюджетным вопросам двух членов городского совета Нью-Йорка. С 2006 по 2007 год Жан-Пьер была координатором по связям с общественностью в Walmart Watch.С 2007 по 2008 год занимала должность политического директора по юго-восточному региону президентской кампании Джона Эдвардса.После того, как Эдвардс покинул президентскую гонку, Карин Жан-Пьер присоединилась к президентской кампании Барака Обамы в качестве ее южного регионального политического директора.В 2009-2011 годах была региональным политическим директором Управления по политическим вопросам Белого дома.В 2011 году участвовала в кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году.В мае 2013 года Жан-Пьер стала старшим советником в кампании Билла Томпсона на пост мэра Нью-Йорка. В сентябре того же года она руководила кампанией Летиции Джеймс во втором туре выборов общественного адвоката Нью-Йорка.В 2014-2015 годах работала в Американском союзе защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU).В 2015-2016 годах была заместителем руководителя президентской кампании бывшего губернатора Мэриленда Мартина О'Мэлли.В 2016 году стала национальным представителем правозащитной организации MoveOn. Карин Жан-Пьер также работала политическим аналитиком телеканалов NBC и MSNBC. В 2020 году руководила аппаратом кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.В декабре 2020 была назначена первым заместителем пресс-секретаря избранного президента Джо Байдена.5 мая 2022 года президент США Джо Байден объявил о назначении Карин Жан-Пьер пресс-секретарем Белого дома. Она вступит в должность 13 мая и станет первой в истории темнокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на этом посту.Карин Жан-Пьер читает лекции в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета.В 2019 году она выпустила автобиографию "Движение вперед" (Moving Forward).В 2021 году она стала лауреатом премии "Выдающиеся иммигранты" от корпорации Carnegie. По данным СМИ, Карин Жан-Пьер состоит в отношениях с Сюзанной Мальво, корреспондентом CNN, они воспитывают дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, мартиника, карин жан-пьер
Американский политической деятель Карин Жан-Пьер (Karine Jean-Pierre) родилась 13 августа 1977 года
в Форт-де-Франс (остров Мартиника, заморская территория Франции) в семье выходцев из Гаити. Когда ей было пять лет, семья иммигрировала
в Нью-Йорк (США).
Окончила
Нью-Йоркский технологический институт.
В 2003 году получила степень магистра в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета.
После окончания университета была пресс-секретарем
конгрессмена Энтони Вайнера, заместителем руководителя аппарата и директором по законодательным и бюджетным вопросам двух членов городского совета Нью-Йорка.
С 2006 по 2007 год Жан-Пьер была координатором
по связям с общественностью в Walmart Watch.
С 2007 по 2008 год занимала должность политического директора по юго-восточному региону президентской кампании Джона Эдвардса.
После того, как Эдвардс покинул президентскую гонку, Карин Жан-Пьер присоединилась к президентской кампании Барака Обамы в качестве ее южного регионального политического директора.
В 2009-2011 годах была региональным политическим директором Управления по политическим вопросам Белого дома.
В 2011 году участвовала в кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году.
В мае 2013 года Жан-Пьер
стала старшим советником в кампании Билла Томпсона на пост мэра Нью-Йорка. В сентябре того же года она руководила кампанией Летиции Джеймс во втором туре выборов общественного адвоката Нью-Йорка.
В 2014-2015 годах работала в Американском союзе защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU).
В 2015-2016 годах была заместителем руководителя президентской кампании бывшего губернатора Мэриленда Мартина О'Мэлли.
В 2016 году стала национальным представителем правозащитной организации MoveOn.
Карин Жан-Пьер также работала
политическим аналитиком телеканалов NBC и MSNBC.
В 2020 году руководила аппаратом кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.
В декабре 2020 была назначена
первым заместителем пресс-секретаря избранного президента Джо Байдена.
5 мая 2022 года президент США Джо Байден объявил
о назначении Карин Жан-Пьер пресс-секретарем Белого дома. Она вступит в должность 13 мая и станет первой в истории темнокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на этом посту.
Карин Жан-Пьер читает лекции
в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета.
В 2019 году она выпустила автобиографию "Движение вперед" (Moving Forward).
В 2021 году она стала лауреатом премии "Выдающиеся иммигранты" от корпорации Carnegie. По данным СМИ, Карин Жан-Пьер состоит в отношениях с Сюзанной Мальво, корреспондентом CNN, они воспитывают дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников