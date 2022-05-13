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Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС - РИА Новости, 13.05.2022
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Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС
Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС - РИА Новости, 13.05.2022
Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС
Страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, таким образом они пытаются укрепить свое влияние в Центральной... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:34
2022-05-13T10:49
сергей лавров
в мире
одкб
шос
снг
евразийский экономический союз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, таким образом они пытаются укрепить свое влияние в Центральной Азии, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы обсудили положение в Центральной Азии, в том числе с учетом тех попыток в отношении Центральноазиатского региона, которые предпринимают наши западные коллеги - США, ЕС, натовцы. Попыток, направленных на укрепление своего влияния в регионе за счет нанесения ущерба отношениям в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках ШОС и Евразийского экономического союза", - сказал Лавров журналистам в пятницу после заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в столице Таджикистана.
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сергей лавров, в мире, одкб, шос, снг, евразийский экономический союз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
10:34 13.05.2022 (обновлено: 10:49 13.05.2022)
 
Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС

Лавров: страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, таким образом они пытаются укрепить свое влияние в Центральной Азии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы обсудили положение в Центральной Азии, в том числе с учетом тех попыток в отношении Центральноазиатского региона, которые предпринимают наши западные коллеги - США, ЕС, натовцы. Попыток, направленных на укрепление своего влияния в регионе за счет нанесения ущерба отношениям в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках ШОС и Евразийского экономического союза", - сказал Лавров журналистам в пятницу после заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в столице Таджикистана.
Девочки в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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Сергей ЛавровВ миреОДКБШОССНГЕвразийский экономический союзРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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