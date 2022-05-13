https://ria.ru/20220513/zapad-1788264219.html
Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС
Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС - РИА Новости, 13.05.2022
Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС
Страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, таким образом они пытаются укрепить свое влияние в Центральной... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:34
2022-05-13T10:34
2022-05-13T10:49
сергей лавров
в мире
одкб
шос
снг
евразийский экономический союз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, таким образом они пытаются укрепить свое влияние в Центральной Азии, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы обсудили положение в Центральной Азии, в том числе с учетом тех попыток в отношении Центральноазиатского региона, которые предпринимают наши западные коллеги - США, ЕС, натовцы. Попыток, направленных на укрепление своего влияния в регионе за счет нанесения ущерба отношениям в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках ШОС и Евразийского экономического союза", - сказал Лавров журналистам в пятницу после заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в столице Таджикистана.
https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, в мире, одкб, шос, снг, евразийский экономический союз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
10:34 13.05.2022 (обновлено: 10:49 13.05.2022)
Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС
Лавров: страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС