https://ria.ru/20220513/zapad-1788264219.html

Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС

Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС - РИА Новости, 13.05.2022

Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС

Страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, таким образом они пытаются укрепить свое влияние в Центральной... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:34

2022-05-13T10:34

2022-05-13T10:49

сергей лавров

в мире

одкб

шос

снг

евразийский экономический союз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, таким образом они пытаются укрепить свое влияние в Центральной Азии, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы обсудили положение в Центральной Азии, в том числе с учетом тех попыток в отношении Центральноазиатского региона, которые предпринимают наши западные коллеги - США, ЕС, натовцы. Попыток, направленных на укрепление своего влияния в регионе за счет нанесения ущерба отношениям в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках ШОС и Евразийского экономического союза", - сказал Лавров журналистам в пятницу после заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в столице Таджикистана.

https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html

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Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, одкб, шос, снг, евразийский экономический союз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии