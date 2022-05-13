Родители новгородских первоклассников могут получить выходной в День знаний
В Новгородской области родители первоклассников смогут получить выходной день 1 сентября
© Фото : пресс-служба правительства Новгородской области Заседание правительства Новгородской области
© Фото : пресс-служба правительства Новгородской области
Заседание правительства Новгородской области . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Работодателям Новгородской области рекомендовано предоставлять родителям первоклассников выходной день 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в пятницу провел заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где участвовали также председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
"Подписи под обращением к новгородским работодателям поставили губернатор Андрей Никитин, председатель регионального Союза промышленности и предпринимателей Андрей Белов и председатель Новгородской областной федерации профсоюзов Василий Федосов. Работодателям рекомендовано предоставлять выходной день родителям новгородских первоклассников 1 сентября", - говорится в сообщении.
Как информируют региональные власти, ранее на областном родительском форуме родители инициировали обращение к работодателям с предложением включить в локальные нормативные акты и коллективные договоры предоставление выходного дня 1 сентября работникам, которые воспитывают детей младшего школьного возраста. Заработная плата при этом сохраняется.
В настоящее время в Новгородской области проживают 75 тысяч семей, в которых воспитываются несовершеннолетние. Предполагается, что дополнительный выходной в День знаний ежегодно будет получать не менее 25 тысяч семей.