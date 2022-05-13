https://ria.ru/20220513/vykhodnoy-1788435993.html

Родители новгородских первоклассников могут получить выходной в День знаний

Родители новгородских первоклассников могут получить выходной в День знаний - РИА Новости, 13.05.2022

Родители новгородских первоклассников могут получить выходной в День знаний

Работодателям Новгородской области рекомендовано предоставлять родителям первоклассников выходной день 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:23

2022-05-13T20:23

2022-05-13T20:23

общество

андрей никитин (политик)

новгородская область

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

александр шохин

михаил шмаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788431262_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_6ea501eeefc0acc969cd18698f054103.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Работодателям Новгородской области рекомендовано предоставлять родителям первоклассников выходной день 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в пятницу провел заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где участвовали также председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин."Подписи под обращением к новгородским работодателям поставили губернатор Андрей Никитин, председатель регионального Союза промышленности и предпринимателей Андрей Белов и председатель Новгородской областной федерации профсоюзов Василий Федосов. Работодателям рекомендовано предоставлять выходной день родителям новгородских первоклассников 1 сентября", - говорится в сообщении.Как информируют региональные власти, ранее на областном родительском форуме родители инициировали обращение к работодателям с предложением включить в локальные нормативные акты и коллективные договоры предоставление выходного дня 1 сентября работникам, которые воспитывают детей младшего школьного возраста. Заработная плата при этом сохраняется.В настоящее время в Новгородской области проживают 75 тысяч семей, в которых воспитываются несовершеннолетние. Предполагается, что дополнительный выходной в День знаний ежегодно будет получать не менее 25 тысяч семей.

https://ria.ru/20220512/obsledovanie-1788080991.html

https://ria.ru/20220421/biznes-1784740426.html

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, андрей никитин (политик), новгородская область, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, михаил шмаков