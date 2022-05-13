https://ria.ru/20220513/vkontakte-1788280595.html
"ВКонтакте" разрешит IT-разработчикам встраивать технологии "VK Видео"
"ВКонтакте" разрешит IT-разработчикам встраивать технологии "VK Видео" - РИА Новости, 13.05.2022
"ВКонтакте" разрешит IT-разработчикам встраивать технологии "VK Видео"
Социальная сеть "ВКонтакте" предоставит разработчикам IT-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы "VK Видео" в своих продуктах, сообщает... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:36
2022-05-13T11:36
2022-05-13T11:36
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" предоставит разработчикам IT-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы "VK Видео" в своих продуктах, сообщает компания."ВКонтакте" предоставит разработчикам IT-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы "VK Видео" в своих продуктах — соцсеть открывает доступ к собственным технологиям видео и трансляций, а также инфраструктуре", - говорится в сообщении.Разработчики смогут получить доступ к инфраструктуре платформы для хранения, обработки видео, проведения прямых трансляций, а также SDK (набор инструментов для разработки ПО) видеоплеера и быстрой загрузки медиафайлов для Web, iOS и Android приложений."SDK поможет встроить в продукт готовый плеер, который обеспечивает подбор оптимального формата, разрешения и подходящего кодека в зависимости от устройства. При этом можно использовать готовый интерфейс с привычными миллионам пользователей соцсети элементами управления", - говорится в сообщении."VK Видео" объединяет множество наших собственных технических решений и мощную инфраструктуру хранения и доставки контента, которая сейчас обеспечивает более 2,4 миллиарда просмотров в сутки. Эти технологии и экспертиза востребованы в различных продуктах VK, и мы видим спрос и за пределами компании", - прокомментировал технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь."Мы хотим снизить порог вхождения для создания сложных видеосервисов, тем самым помочь в том числе и начинающим специалистам, молодым разработчикам стартапов. Интеграция технологий "VK Видео" поможет появиться новым продвинутым IT-сервисам и быстрее развиваться уже готовым решениям", - добавил он.
https://ria.ru/20220428/vk-1785940335.html
https://ria.ru/20220412/vkontakte-1783171509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, вконтакте, apple ios, google android, россия, новости компаний - экономика
"ВКонтакте" разрешит IT-разработчикам встраивать технологии "VK Видео"
"ВКонтакте" разрешит IT-разработчикам встраивать технологии "VK Видео" в свои продукты
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Социальная сеть "ВКонтакте" предоставит разработчикам IT-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы "VK Видео" в своих продуктах, сообщает
компания.
"ВКонтакте" предоставит разработчикам IT-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы "VK Видео" в своих продуктах — соцсеть открывает доступ к собственным технологиям видео и трансляций, а также инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Разработчики смогут получить доступ к инфраструктуре платформы для хранения, обработки видео, проведения прямых трансляций, а также SDK (набор инструментов для разработки ПО) видеоплеера и быстрой загрузки медиафайлов для Web, iOS
и Android
приложений.
"SDK поможет встроить в продукт готовый плеер, который обеспечивает подбор оптимального формата, разрешения и подходящего кодека в зависимости от устройства. При этом можно использовать готовый интерфейс с привычными миллионам пользователей соцсети элементами управления", - говорится в сообщении.
"VK Видео" объединяет множество наших собственных технических решений и мощную инфраструктуру хранения и доставки контента, которая сейчас обеспечивает более 2,4 миллиарда просмотров в сутки. Эти технологии и экспертиза востребованы в различных продуктах VK, и мы видим спрос и за пределами компании", - прокомментировал технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь.
"Мы хотим снизить порог вхождения для создания сложных видеосервисов, тем самым помочь в том числе и начинающим специалистам, молодым разработчикам стартапов. Интеграция технологий "VK Видео" поможет появиться новым продвинутым IT-сервисам и быстрее развиваться уже готовым решениям", - добавил он.