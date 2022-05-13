Афганская правительственная делегация планирует визит в Россию
Афганский дипломат Гарвал: Кабул планирует визит правительственной делегации в Россию
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан*
Представители политического совета движения Талибан*. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кабул планирует визит делегации афганского правительства в Россию, сроки прорабатываются, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал.
"Да, мы планируем визит делегации нашего правительства. Мы этого очень хотим и надеемся, что в будущем он состоится", - сказал Гарвал. Он не стал называть точных сроков возможного визита, но отметил, что пока делегация талибов не приглашена на ПМЭФ, который по традиции пройдет в начале июня.
В начале августа 2021 года талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность