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Афганская правительственная делегация планирует визит в Россию

Афганская правительственная делегация планирует визит в Россию - РИА Новости, 13.05.2022

Афганская правительственная делегация планирует визит в Россию

Кабул планирует визит делегации афганского правительства в Россию, сроки прорабатываются, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:10

2022-05-13T11:10

2022-05-13T11:10

в мире

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кабул планирует визит делегации афганского правительства в Россию, сроки прорабатываются, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал."Да, мы планируем визит делегации нашего правительства. Мы этого очень хотим и надеемся, что в будущем он состоится", - сказал Гарвал. Он не стал называть точных сроков возможного визита, но отметил, что пока делегация талибов не приглашена на ПМЭФ, который по традиции пройдет в начале июня.В начале августа 2021 года талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>

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Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, кабул (город), талибан, оон, мохаммад хасан ахунд