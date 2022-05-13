https://ria.ru/20220513/garval-1788226739.html

Джамал Гарвал: санкции не повлияли на сотрудничество Кабула и Москвы

Джамал Гарвал: санкции не повлияли на сотрудничество Кабула и Москвы - РИА Новости, 13.05.2022

Джамал Гарвал: санкции не повлияли на сотрудничество Кабула и Москвы

Кабул и Москва ведут переговоры в энергетической сфере, в будущем не исключены конкретные договоренности, заявил РИА Новости временный поверенный в делах... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:00

2022-05-13T10:00

2022-05-13T10:45

россия

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Кабул и Москва ведут переговоры в энергетической сфере, в будущем не исключены конкретные договоренности, заявил РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал. В своем первом эксклюзивном интервью российским СМИ дипломат рассказал, планируют ли Москва и Кабул переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, намерена ли афганская сторона запрашивать финансовое содействие со стороны России, будет ли заменен флаг на здании посольства, и поделился своими впечатлениями от парада на Красной площади, который он впервые смог посетить лично.– После того, как Москва официально аккредитовала вас в качестве временного поверенного в делах Афганистана в России, как развивается обстановка в посольстве? Не было ли периода "двоевластия"?– Мы начали работать спокойно, у нас функционируют все отделы – консульский, отдел протокола, другие отделы. Все нормально. Как только мы приехали, мы начали сразу работать, чтобы не случилось каких-либо проблем, чтобы какие-то вопросы не были поставлены на паузу.– А будет ли посольство менять флаг?– У нас пока тот флаг, который был раньше, мы его используем как символ, как наш флаг. А будет ли замена или нет? Дискуссии продолжаются. Может быть, этот флаг останется и в будущем тоже. Но, повторюсь, этот вопрос еще не решен. Даже в Афганистане, в столице страны, Кабуле, во многих местах старый флаг висит. Мы используем оба флага.– Что стало с сотрудниками, назначенными еще предыдущими властями и не признавшими движение талибов*? И еще – ранее в СМИ появлялась информация, что при смене состава посольства у одного из сотрудников якобы были украдены какие-то деньги. Действительно ли имел место такой инцидент?– С момента приезда в Москву я предложил сотрудникам, которые раньше работали в дипмиссии, продолжить работу. Ведь мы все из одной страны, мы коллеги, давайте вместе будем работать. Некоторые из них решили оставить службу, кто-то остался. Мы же со своей стороны тоже не хотели заставлять кого-то продолжать работать без желания. Я тоже раньше работал при предыдущем правительстве – в МИД Афганистана, и сейчас решил продолжать работу и буду это делать.Вы спросили по поводу потери или кражи денег, СМИ писали об этом. Это было раньше, когда было другое посольство, может быть, между ними что-то было, да. На данный момент у нас все нормально, и не было инцидентов, связанных с пропажей каких-то денег. Может быть, были проблемы именно между прошлым составом посольства и властями в Кабуле.– Вы упомянули предыдущего посла, господина Джавада, контактировали ли вы с ним, когда происходила смена состава дипмиссии?– Я предлагал ему остаться. Я хотел, чтобы он с нами работал. Я сказал: "Ты наш посол, как был, так и будешь. Давайте вместе будем продолжать работать". Но, к сожалению, он не согласился.– Он покинул Россию?– Да, он на данный момент не в России. И не в Афганистане. Может быть, он в какую-то европейскую страну уехал.– Если вернуться к работе посольства: вы сейчас выдаете визы всем, кто хочет посетить Афганистан? Сколько виз уже выдано?– Как я сказал, у нас все отделы нормально работают. Если кто-то хочет получить визу, мы их выдаем. Если кто-то хочет поехать в Афганистан, для этого есть все возможности, мы официально выдадим визу. Если хотят получить паспорт, для этого тоже у нас возможности. Как мы начали работать, нам наладили все системы, все отлично работает. Ежедневно обращается около 40-50 человек по разным консульским вопросам. И они оперативно решаются. Конкретно по количеству выданных виз я вам сказать не могу, но к нам обращаются россияне, и мы выдаем им визы.– А обращались ли к вам афганские граждане, в том числе беженцы, которые покинули Афганистан в прошлом году, после смены правительства, хотят ли они вернуться? Существуют ли планы по возвращению афганских беженцев из России?– Мы никого не заставляем: представители афганского народа, которые уехали и живут сейчас в других странах, если они хотят, то могут вернуться. Если они хотят остаться в России, других странах – пожалуйста. Да, есть те, кто хочет вернуться на родину, уже были обращения, но мы никого не заставляем.– Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines начал выполнять рейсы в Россию. Большой ли спрос на эти рейсы, и планируется ли увеличить их число?– Мы сейчас решили, что авиакомпания будет совершать один полет раз в неделю. Мы посмотрим: если желающих будет больше, может быть тогда мы увеличим частоту рейсов, может быть до двух-трех раз в неделю. Просто на данный момент, к сожалению, пассажиров не так много, поэтому не было обращений для того, чтобы увеличить число рейсов.Мы можем это сделать, мы вполне можем организовать ежедневные рейсы с помощью Ariana Airlines, но на данный момент, учитывая количество пассажиров, речь может идти об одном рейсе в неделю.– В конце марта российская делегация, состоящая из представителей экономических агентств и инфраструктурных компаний, посетила Кабул. В каких именно областях обсуждалось сотрудничество? Были ли достигнуты договоренности по конкретным совместным проектам?– Да, у нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это самые главные на данный момент направления, то, в чем нуждается наша страна в первую очередь. Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения. Также мы заинтересованы в восстановлении инфраструктуры, нужно строить здания, дороги, другие необходимые объекты. Раньше нам помогала в этом Россия, и мы надеемся на нее и теперь – на содействие. Да, на будущее у нас это в планах.– Ведутся ли уже конкретные переговоры с "Газпромом", другими российскими компаниями по поставкам газа, топлива?– Наши переговоры на данный момент ведутся по линии министерств торговли России и Афганистана. Это первый шаг, министерский уровень, а потом уже бизнес-структуры. С определенными компаниями у нас пока не было предметных переговоров. Мы также хотим, чтобы наши сухофрукты и другая сельхозпродукция поставлялись в Россию, заинтересованы в развитии этого направления. Пока мы не определили конкретные детали, но мы ведем переговоры на будущее. При этом речь не идет о каком-то бартере.– Да, если говорить о торговле и взаиморасчетах: обсуждают ли сейчас Москва и Кабул возможность перехода во взаиморасчетах на национальные валюты – с учетом санкций и текущей ситуации в глобальной экономике?– Пока мы не решили. Пока об этом речь не идет.– Повлияли ли санкции на сотрудничество России и Афганистана, появились ли какие-то проблемы, стало труднее обсуждать какие-то проекты?– Нет, мы не чувствуем никаких изменений. Как работали раньше, так и сейчас работаем и будем продолжать сотрудничество. Это фактор, как и фактор смены правительства в Афганистане, не повлиял на сотрудничество Кабула с Москвой и на намерение его развивать.– США заблокировали афганские активы, в ООН заявляли о прогрессе в урегулировании этого вопроса, однако пока большая часть средств недоступна. Обсуждают ли сейчас Кабул и Москва предоставление Афганистану кредита?– Нет, об этом пока речи нет. Если говорить в целом о политике нового правительства в этой сфере, то мы не настроены запрашивать кредиты, не будем брать у кого-то в долг. Мы хотим развивать инвестиции в страну, чтобы здесь работали компании, в том числе из России. Раньше российские компании реализовывали в стране более 140 объектов, мы хотим, чтобы эта работа была продолжена.– Обсуждается ли в этой связи сейчас новый визит российской бизнес-делегации в Афганистан? Или может быть афганской в Россию?– Да, мы планируем визит делегации нашего правительства. Мы этого очень хотим и надеемся, что в будущем он состоится.– А когда может пройти такой визит? Летом? Может быть на Петербургский экономический форум?– Нет, пока неизвестно. Но на ПМЭФ визита пока не планируется. Однако если будет такая возможность, мы бы поехали.– Основным критерием для официального признания афганских властей мировое сообщество называет инклюзивность правительства. Есть ли на данный момент понимание, когда может быть сформировано такое инклюзивное правительство? И как вы оцениваете заявления экспертов, что новым властям Афганистана не удастся достичь этой цели?– То, что вы говорите, о каком-то провале – это пишут и публикуют СМИ. В Афганистане на данный момент есть правительство, которое представляют и в состав которого входят представители всех национальностей и народностей Афганистана. А то, что пишут СМИ, это пропаганда тех людей, которые раньше были у власти, но сбежали, оставили страну. И мы предлагали им, чтобы они с нами продолжали работать. Но, к сожалению, они сами не хотят этого. Из правительства мы никого не заставляли уходить и никого не уволили. Они сами решили уехать. Наши двери всегда открыты. Мы нуждаемся, чтобы они с нами работали для благо нашей страны. Единое, инклюзивное государство тогда и получается, когда присутствуют все. Но, к сожалению, они уехали. В правительстве мы организовали специальную комиссию, которая ведет переговоры между ними и другими государствами, чтобы они вернулись и работали с нами.– Но вы же видели оценки, что работа этой комиссии – профанация…– Ну это же понятно. Это спекуляции. В комиссии работают очень высокопоставленные представители нашего государства, ее возглавляет заместитель главы правительства. И они имеют все полномочия на ведение этих переговоров, и работа ведется. А спекуляции распространяют те, кто уехал в США, в другие страны. Но мы говорим, что мы ни от кого не отворачиваемся.– Если вернуться к экономическому сотрудничеству: всегда в отношении Афганистана сохранялись высокие риски, их не стало меньше и сейчас. Опять же, на севере страны сохраняется угроза ИГИЛ** (запрещенная в России террористическая группировка). Запрашивали ли нынешние афганские власти содействия от России в помощи по борьбе с группировкой?– То, что публикуют СМИ о том, что мы не можем контролировать угрозу ИГИЛ** – это все пропаганда. Вы тоже не верьте им. Наша власть может контролировать нашу страну, нашу территорию. Так что не стоит беспокоиться об этом. Отвечая на второй вопрос: они не такие сильные, чтобы мы просили кого-то о помощи. Мы сами можем справиться с этой проблемой. Я уверен, что ситуация не дойдет до такого уровня, что они могут усилиться настолько, чтобы мы попросили помощи. Такого мы не допустим.– Сохраняет ли Афганистан заинтересованность в реализации проектов газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ)? Есть ли уверенность, что он будет реализованы в установленный срок?– Об этом переговоры идут, мы очень хотим, чтобы работа по проекту ТАПИ продолжалась, чтобы наше сотрудничество в рамках проекта продолжалось. На данный момент желающих очень много. Самое главное, что нас очень радует ситуация с безопасностью: тех угроз, которые были раньше, нет.– Правда ли, что вы посетили Парад Победы 9 мая?– Да. Вы знаете, в Афганистане я бывал на парадах, но в России – впервые, и тем более на Красной площади. Мне очень понравилось современное оружие, было интересно все это наблюдать – мощь, сила, сам парад, как шли солдаты. Раньше я наблюдал все это по телевизору, но сейчас я видел своими собственными глазами и так близко, это впечатляет.– А собираетесь ли вы путешествовать в ближайшее время по России?– Да, мы планируем поездку в Санкт-Петербург, другие города России. Также я намереваюсь посетить Армению и Белоруссию, так как я являюсь временным поверенным в делах по совместительству и в этих странах.– Когда, по-вашему, произойдет международное признание нынешних афганских властей, в том числе со стороны России, верите ли вы в это?– Мы очень надеемся на это. И мы особенно хотим, чтобы Россия стала первой страной, которая официально сделает это – признает.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность**Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20220426/afganistan-1785568395.html

https://ria.ru/20220503/islam-1786580491.html

https://ria.ru/20220506/obstrel-1787329367.html

https://ria.ru/20220511/pmef-1787899980.html

https://ria.ru/20220331/afganistan-1780999596.html

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россия, афганистан, кабул (город), исламское государство, газпром, оон, интервью