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Один человек погиб при обстреле Верхнеторецкого украинскими войсками

Один человек погиб при обстреле Верхнеторецкого украинскими войсками - РИА Новости, 13.05.2022

Один человек погиб при обстреле Верхнеторецкого украинскими войсками

Мужчина погиб в поселке Верхнеторецкое в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T09:16

2022-05-13T09:16

2022-05-13T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Мужчина погиб в поселке Верхнеторецкое в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Верхнеторецком погиб мужчина. Подробности уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле в пятницу утром со стороны украинских войск Верхнеторецкого снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

донецкая народная республика

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины