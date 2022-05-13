https://ria.ru/20220513/ukraina-1788321887.html
Пользователей Сети ужаснула болгарская скульптура "Крик украинской матери"
Пользователей Сети ужаснула болгарская скульптура "Крик украинской матери" - РИА Новости, 13.05.2022
Пользователей Сети ужаснула болгарская скульптура "Крик украинской матери"
В Княжеском саду Софии напротив памятника советским освободителям Болгарии установили скульптуру под названием "Крик украинской матери". РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:00
2022-05-13T14:00
2022-05-13T20:14
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Княжеском саду Софии напротив памятника советским освободителям Болгарии установили скульптуру под названием "Крик украинской матери".Многие пользователи Twitter раскритиковали новый памятник."…И все-таки "Крик украинской матери" был бы более трогательным, если бы его сделали более человекоподобным, а не помесью инопланетянина и орка из Мордора", — написал borisboev."Меня просто тошнит от ее вида", — признался SegaBG."Хорошо, что я прочитал, что это такое, иначе подумал бы, что это очередная версия "Чужого", — отметил V4NHpeHBbdst1Sq.По информации телеканала BTV, автором статуи оказался скульптор Недельчо Костадинов, который посвятил ее конфликту на Украине.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, в мире, признание днр и лнр в россии, украина, болгария
14:00 13.05.2022 (обновлено: 20:14 13.05.2022)
Пользователей Сети ужаснула болгарская скульптура "Крик украинской матери"
Пользователи Twitter раскритиковали болгарскую скульптуру "Крик украинской матери"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Княжеском саду Софии напротив памятника советским освободителям Болгарии установили скульптуру под названием "Крик украинской матери".
Многие пользователи Twitter
раскритиковали новый памятник.
"…И все-таки "Крик украинской матери" был бы более трогательным, если бы его сделали более человекоподобным, а не помесью инопланетянина и орка из Мордора", — написал borisboev.
"Честно говоря, это одно из самых уродливых изваяний, которые я когда-либо видел в жизни", — поделился мнением takeonmenow.
"Меня просто тошнит от ее вида", — признался SegaBG.
"Хорошо, что я прочитал, что это такое, иначе подумал бы, что это очередная версия "Чужого", — отметил V4NHpeHBbdst1Sq.
По информации телеканала BTV, автором статуи оказался скульптор Недельчо Костадинов, который посвятил ее конфликту на Украине
.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.