https://ria.ru/20220513/ukraina-1788321887.html

Пользователей Сети ужаснула болгарская скульптура "Крик украинской матери"

Пользователей Сети ужаснула болгарская скульптура "Крик украинской матери" - РИА Новости, 13.05.2022

Пользователей Сети ужаснула болгарская скульптура "Крик украинской матери"

В Княжеском саду Софии напротив памятника советским освободителям Болгарии установили скульптуру под названием "Крик украинской матери". РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:00

2022-05-13T14:00

2022-05-13T20:14

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Княжеском саду Софии напротив памятника советским освободителям Болгарии установили скульптуру под названием "Крик украинской матери".Многие пользователи Twitter раскритиковали новый памятник."…И все-таки "Крик украинской матери" был бы более трогательным, если бы его сделали более человекоподобным, а не помесью инопланетянина и орка из Мордора", — написал borisboev."Меня просто тошнит от ее вида", — признался SegaBG."Хорошо, что я прочитал, что это такое, иначе подумал бы, что это очередная версия "Чужого", — отметил V4NHpeHBbdst1Sq.По информации телеканала BTV, автором статуи оказался скульптор Недельчо Костадинов, который посвятил ее конфликту на Украине.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788102640.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

twitter, в мире, признание днр и лнр в россии, украина, болгария