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Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России - РИА Новости, 13.05.2022
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Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России
Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России - РИА Новости, 13.05.2022
Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России
Американский производитель бумаги Sylvamo (бренд SvetoCopy) намерен продать свой бизнес в России, следует из материалов финансовой отчетности, опубликованной на РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:17
2022-05-13T17:45
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский производитель бумаги Sylvamo (бренд SvetoCopy) намерен продать свой бизнес в России, следует из материалов финансовой отчетности, опубликованной на сайте компании.Компания уточнила, что рассчитывает завершить процесс продажи в кратчайшие сроки, но сначала требуется получить одобрение совета директоров и разрешение властей.Sylvamo принадлежит Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, который специализируется на производстве и сбыте печатной бумаги, упаковки и продукции лесопереработки. В прошлом году он произвел примерно 170 тысяч тонн офисной бумаги.В марте предприятие приостановило работу после того, как Запад ввел в силу масштабные антироссийские санкции и Финляндия прервала поставки химикатов для отбеливания бумаги. Из-за этого возник временный дефицит, бумага для принтеров резко подорожала. Но к началу апреля, по данным Минпромторга, ситуация нормализовалась.
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экономика, россия, санкции в отношении россии
17:17 13.05.2022 (обновлено: 17:45 13.05.2022)
 
Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России

Американская компания по производству бумаги SvetoCopy уходит из России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбъявление об ограничении продажи офисной бумаги в магазине канцелярских принадлежностей
Объявление об ограничении продажи офисной бумаги в магазине канцелярских принадлежностей - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Объявление об ограничении продажи офисной бумаги в магазине канцелярских принадлежностей. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский производитель бумаги Sylvamo (бренд SvetoCopy) намерен продать свой бизнес в России, следует из материалов финансовой отчетности, опубликованной на сайте компании.

"Мы приняли решение покинуть Россию. Мы делаем это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса", — говорится в документе.

Компания уточнила, что рассчитывает завершить процесс продажи в кратчайшие сроки, но сначала требуется получить одобрение совета директоров и разрешение властей.
Sylvamo принадлежит Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, который специализируется на производстве и сбыте печатной бумаги, упаковки и продукции лесопереработки. В прошлом году он произвел примерно 170 тысяч тонн офисной бумаги.
В марте предприятие приостановило работу после того, как Запад ввел в силу масштабные антироссийские санкции и Финляндия прервала поставки химикатов для отбеливания бумаги. Из-за этого возник временный дефицит, бумага для принтеров резко подорожала. Но к началу апреля, по данным Минпромторга, ситуация нормализовалась.
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