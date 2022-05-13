https://ria.ru/20220513/ukhod-1788390425.html

Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России

Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России - РИА Новости, 13.05.2022

Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России

Американский производитель бумаги Sylvamo (бренд SvetoCopy) намерен продать свой бизнес в России, следует из материалов финансовой отчетности, опубликованной на РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:17

2022-05-13T17:17

2022-05-13T17:45

экономика

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780507746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2976db1ecbc5d4a24bcd5038b967e30c.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский производитель бумаги Sylvamo (бренд SvetoCopy) намерен продать свой бизнес в России, следует из материалов финансовой отчетности, опубликованной на сайте компании.Компания уточнила, что рассчитывает завершить процесс продажи в кратчайшие сроки, но сначала требуется получить одобрение совета директоров и разрешение властей.Sylvamo принадлежит Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, который специализируется на производстве и сбыте печатной бумаги, упаковки и продукции лесопереработки. В прошлом году он произвел примерно 170 тысяч тонн офисной бумаги.В марте предприятие приостановило работу после того, как Запад ввел в силу масштабные антироссийские санкции и Финляндия прервала поставки химикатов для отбеливания бумаги. Из-за этого возник временный дефицит, бумага для принтеров резко подорожала. Но к началу апреля, по данным Минпромторга, ситуация нормализовалась.

https://ria.ru/20220513/kola-1788368157.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, санкции в отношении россии