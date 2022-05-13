17:17 13.05.2022 (обновлено: 17:45 13.05.2022)
Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России
Американская компания по производству бумаги SvetoCopy уходит из России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбъявление об ограничении продажи офисной бумаги в магазине канцелярских принадлежностей
Объявление об ограничении продажи офисной бумаги в магазине канцелярских принадлежностей. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский производитель бумаги Sylvamo (бренд SvetoCopy) намерен продать свой бизнес в России, следует из материалов финансовой отчетности, опубликованной на сайте компании.
"Мы приняли решение покинуть Россию. Мы делаем это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса", — говорится в документе.
Компания уточнила, что рассчитывает завершить процесс продажи в кратчайшие сроки, но сначала требуется получить одобрение совета директоров и разрешение властей.
Sylvamo принадлежит Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, который специализируется на производстве и сбыте печатной бумаги, упаковки и продукции лесопереработки. В прошлом году он произвел примерно 170 тысяч тонн офисной бумаги.
В марте предприятие приостановило работу после того, как Запад ввел в силу масштабные антироссийские санкции и Финляндия прервала поставки химикатов для отбеливания бумаги. Из-за этого возник временный дефицит, бумага для принтеров резко подорожала. Но к началу апреля, по данным Минпромторга, ситуация нормализовалась.