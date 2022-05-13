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Маск приостановил сделку по покупке Twitter - РИА Новости, 13.05.2022
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Маск приостановил сделку по покупке Twitter
Маск приостановил сделку по покупке Twitter - РИА Новости, 13.05.2022
Маск приостановил сделку по покупке Twitter
Американский предприниматель Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter. Об этом он написал в своем аккаунте в сервисе. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:03
2022-05-13T14:08
twitter
в мире
илон маск
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter. Об этом он написал в своем аккаунте в сервисе."Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее пяти процентов пользователей", — говорится в твите.Акции Twitter после этого упали на предварительных торгах на 20 процентов, тогда как бумаги Tesla дорожают более чем на пять процентов.В конце апреля Маск объявил, что договорился о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. По словам бизнесмена, он верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова.Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее основной продукт — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20220513/tramp-1788235938.html
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twitter, в мире, илон маск
13:03 13.05.2022 (обновлено: 14:08 13.05.2022)
 
Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Маск приостановил сделку по покупке Twitter из-за проверки данных о фейковых аккаунтах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter. Об этом он написал в своем аккаунте в сервисе.
"Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее пяти процентов пользователей", — говорится в твите.
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Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее основной продукт — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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