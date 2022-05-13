https://ria.ru/20220513/twitter-1788305302.html

Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Маск приостановил сделку по покупке Twitter - РИА Новости, 13.05.2022

Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Американский предприниматель Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter. Об этом он написал в своем аккаунте в сервисе. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:03

2022-05-13T13:03

2022-05-13T14:08

twitter

в мире

илон маск

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter. Об этом он написал в своем аккаунте в сервисе."Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее пяти процентов пользователей", — говорится в твите.Акции Twitter после этого упали на предварительных торгах на 20 процентов, тогда как бумаги Tesla дорожают более чем на пять процентов.В конце апреля Маск объявил, что договорился о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. По словам бизнесмена, он верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова.Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее основной продукт — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220513/tramp-1788235938.html

https://ria.ru/20220511/kiberataki-1787888718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

twitter, в мире, илон маск