https://ria.ru/20220513/turist-1788333589.html

В Москве подсчитали число туристов, посетивших город на майские праздники

В Москве подсчитали число туристов, посетивших город на майские праздники - РИА Новости, 13.05.2022

В Москве подсчитали число туристов, посетивших город на майские праздники

На майские праздники в 2022 году в Москву приехали 1,6 миллиона гостей – на семь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, загрузка отелей... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:37

2022-05-13T15:37

2022-05-13T16:12

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На майские праздники в 2022 году в Москву приехали 1,6 миллиона гостей – на семь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, загрузка отелей выросла на 58,3 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму."В период майских праздников (30 апреля – 10 мая) Москва стала самым популярным в стране направлением для туристов. Столицу посетило 1,6 миллиона путешественников – на 7 процентов больше, чем в прошлом году. Загрузка гостиниц также выросла: 58,3 процента в 2022 году против 41,5 процента в 2021 году", – рассказали в пресс-службе.Больше всего туристов заселялись в гостиницы категории от одной до трех звезд. В комитете также отметили, что, согласно статистике интересов пользователей туристического сервиса Russpass, популярными направлениями для путешествий на майские праздники наряду с Москвой стали Санкт-Петербург, Алтайский край, Карелия, а также города Центрального федерального округа.

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новости - туризм, москва, санкт-петербург, куда поехать в выходные, туризм