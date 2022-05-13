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Спасенного под Новгородом раненого лебедя назвали Лебедкой - РИА Новости, 13.05.2022
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Спасенного под Новгородом раненого лебедя назвали Лебедкой
Спасенного под Новгородом раненого лебедя назвали Лебедкой - РИА Новости, 13.05.2022
Спасенного под Новгородом раненого лебедя назвали Лебедкой
Сотрудники МЧС спасли раненого лебедя, несколько дней просидевшего на водоеме возле федеральной трассы М-10 в Новгородской области - спасённую птицу назвали... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:50
2022-05-13T17:50
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли раненого лебедя, несколько дней просидевшего на водоеме возле федеральной трассы М-10 в Новгородской области - спасённую птицу назвали Лебёдкой, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС."Раненую птицу обнаружили водители, проезжающие по трассе М-10 Москва - Санкт-Петербург в Чудовском районе. Лебедь сидел несколько дней на воде в карьере вблизи населенного пункта Сябреницы. Неравнодушные очевидцы обратились за помощью к спасателям", - сказал собеседник агентства.По его словам, добраться до лебедя долго не удавалось. Птица, несмотря на повреждённое крыло, достаточно быстро уплывала от спасателей. Операцию осложнял сильный ветер, который сносил лодку."Пришлось проявить хитрость. Один спасатель вышел на берег, другой продолжил погоню", - добавил собеседник агентства.В результате лебедя удалось поймать, вся операция по его спасению заняла порядка двух часов."Птицу передали небезразличному жителю, который выразил готовность за ней ухаживать. При необходимости её отвезут к ветеринару. Назвать решили Лебёдкой", - резюмировал представитель ведомства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/peterburg-1787034452.html
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москва, санкт-петербург, в россии
17:50 13.05.2022
 
Спасенного под Новгородом раненого лебедя назвали Лебедкой

Раненому лебедю, спасенному под Новгородом, дали имя Лебедка

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛебеди-кликуны на Лебедином озере
Лебеди-кликуны на Лебедином озере - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Лебеди-кликуны на Лебедином озере. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли раненого лебедя, несколько дней просидевшего на водоеме возле федеральной трассы М-10 в Новгородской области - спасённую птицу назвали Лебёдкой, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Раненую птицу обнаружили водители, проезжающие по трассе М-10 Москва - Санкт-Петербург в Чудовском районе. Лебедь сидел несколько дней на воде в карьере вблизи населенного пункта Сябреницы. Неравнодушные очевидцы обратились за помощью к спасателям", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, добраться до лебедя долго не удавалось. Птица, несмотря на повреждённое крыло, достаточно быстро уплывала от спасателей. Операцию осложнял сильный ветер, который сносил лодку.
"Пришлось проявить хитрость. Один спасатель вышел на берег, другой продолжил погоню", - добавил собеседник агентства.
В результате лебедя удалось поймать, вся операция по его спасению заняла порядка двух часов.
"Птицу передали небезразличному жителю, который выразил готовность за ней ухаживать. При необходимости её отвезут к ветеринару. Назвать решили Лебёдкой", - резюмировал представитель ведомства.
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