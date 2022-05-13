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Джонсон поручил сократить более 90 тысяч госслужащих

Джонсон поручил сократить более 90 тысяч госслужащих - РИА Новости, 13.05.2022

Джонсон поручил сократить более 90 тысяч госслужащих

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил кабинету министров разработать план сокращения более 90 тысяч государственных служащих, сообщает телеканал... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:00

2022-05-13T15:00

2022-05-13T15:00

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ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил кабинету министров разработать план сокращения более 90 тысяч государственных служащих, сообщает телеканал Sky News.По данным телеканала, эта мера направлена на то, чтобы освободить бюджетные средства для облегчения кризиса стоимости жизни и возможного сокращения налогов.Отмечается, что Джонсон поручил министрам подготовить в течение месяца доклад о том, как сократить штат госслужащих до уровня 2016 года. "Это будет означать сокращение около пятой штата, которая насчитывает 475 тысяч человек. Это может сэкономить 3,5 миллиарда фунтов в год", - говорится в сообщении."Премьер-министр и министры понимают, что государственные служащие выполняют исключительную работу для общества… Но когда люди и бизнес по всей стране сталкиваются с кризисом роста цен, общественность справедливо ожидает, что правительство подаст пример и будет работать максимально эффективно", - приводит телеканал заявление официального представителя правительства страны.Инфляция в Великобритании в последние месяцы побила исторические рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по словам Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".По итогам 2021 года Банк Англии зафиксировал инфляцию в Великобритании в 5%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/dzhonson-1788174410.html

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цены на нефть, великобритания, россия, борис джонсон, инфляция