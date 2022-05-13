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США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей - РИА Новости, 13.05.2022
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США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей
США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей - РИА Новости, 13.05.2022
США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей
Президент США Джо Байден лично подключился к решению проблемы дефицита молочных смесей для новорожденных, пообещав снять бюрократические препоны для наращивания РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T01:35
2022-05-13T02:36
в мире
сша
вашингтон
техас
дети
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден лично подключился к решению проблемы дефицита молочных смесей для новорожденных, пообещав снять бюрократические препоны для наращивания предложения и пригрозив спекулянтам.Недостаток смесей оценивается в 40-50 процентов, крупные торговые сети начали нормировать отпуск в одни руки, а в политическом истеблишменте развернулись дебаты, стоит ли отдавать приоритет американским младенцам перед детьми нелегальных мигрантов.Причиной дефицита стал февральский отзыв из продажи крупных партий смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями.По итогам совещания Байден пообещал упростить бюрократические процедуры, которыми обставлен допуск молочных смесей в магазины, нарастить импорт и принять меры против спекулянтов, которые перепродают детское питание в интернете по цене в несколько раз выше розничной.Губернатор штата Техас Грег Эббот раскритиковал администрацию Байдена за то, что та продолжает завозить дефицитные молочные смеси в места содержания нелегальных мигрантов."Дети — это наши самые уязвимые и драгоценные техасцы, и они заслуживают того, чтобы о них позаботились в первую очередь", — сказано в заявлении.
https://ria.ru/20220511/ssha-1787831328.html
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в мире, сша, вашингтон, техас, дети
01:35 13.05.2022 (обновлено: 02:36 13.05.2022)
 
США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей

Президент США Байден лично займется решением проблемы дефицита молочных смесей для детей

© Pexels / Sarah ChaiКормление ребенка
Кормление ребенка
© Pexels / Sarah Chai
Кормление ребенка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден лично подключился к решению проблемы дефицита молочных смесей для новорожденных, пообещав снять бюрократические препоны для наращивания предложения и пригрозив спекулянтам.
Недостаток смесей оценивается в 40-50 процентов, крупные торговые сети начали нормировать отпуск в одни руки, а в политическом истеблишменте развернулись дебаты, стоит ли отдавать приоритет американским младенцам перед детьми нелегальных мигрантов.

"Сегодня президент Байден переговорил с представителями розничных сетей и компаний-производителей, включая Wal-Mart, Target, Reckitt и Gerber, для обсуждения возможностей совместными усилиями помочь семьям получить доступ к смесям для новорожденных", — сообщил Белый дом.

Причиной дефицита стал февральский отзыв из продажи крупных партий смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями.
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По итогам совещания Байден пообещал упростить бюрократические процедуры, которыми обставлен допуск молочных смесей в магазины, нарастить импорт и принять меры против спекулянтов, которые перепродают детское питание в интернете по цене в несколько раз выше розничной.
Губернатор штата Техас Грег Эббот раскритиковал администрацию Байдена за то, что та продолжает завозить дефицитные молочные смеси в места содержания нелегальных мигрантов.
"Дети — это наши самые уязвимые и драгоценные техасцы, и они заслуживают того, чтобы о них позаботились в первую очередь", — сказано в заявлении.
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