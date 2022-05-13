https://ria.ru/20220513/smesi-1788234162.html

США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей

США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей - РИА Новости, 13.05.2022

США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей

Президент США Джо Байден лично подключился к решению проблемы дефицита молочных смесей для новорожденных, пообещав снять бюрократические препоны для наращивания РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T01:35

2022-05-13T01:35

2022-05-13T02:36

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техас

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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден лично подключился к решению проблемы дефицита молочных смесей для новорожденных, пообещав снять бюрократические препоны для наращивания предложения и пригрозив спекулянтам.Недостаток смесей оценивается в 40-50 процентов, крупные торговые сети начали нормировать отпуск в одни руки, а в политическом истеблишменте развернулись дебаты, стоит ли отдавать приоритет американским младенцам перед детьми нелегальных мигрантов.Причиной дефицита стал февральский отзыв из продажи крупных партий смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями.По итогам совещания Байден пообещал упростить бюрократические процедуры, которыми обставлен допуск молочных смесей в магазины, нарастить импорт и принять меры против спекулянтов, которые перепродают детское питание в интернете по цене в несколько раз выше розничной.Губернатор штата Техас Грег Эббот раскритиковал администрацию Байдена за то, что та продолжает завозить дефицитные молочные смеси в места содержания нелегальных мигрантов."Дети — это наши самые уязвимые и драгоценные техасцы, и они заслуживают того, чтобы о них позаботились в первую очередь", — сказано в заявлении.

https://ria.ru/20220511/ssha-1787831328.html

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в мире, сша, вашингтон, техас, дети