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Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки - РИА Новости, 13.05.2022
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Шоубиз
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Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки
Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки - РИА Новости, 13.05.2022
Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки
Прохор Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери по обвинению во взяточничестве. Женщина получила три года и три месяца с испытательным сроком. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:49
2022-05-13T10:49
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Прохор Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери по обвинению во взяточничестве. Женщина получила три года и три месяца с испытательным сроком.Певец раскритиковал принятое решение.Елена Колесникова, работающая в волгоградской больнице, обвинялась по нескольким эпизодам получения взятки и служебного подлога. Дело в августе прошлого года поступило в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Сообщалось, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.В интервью "Пятому каналу" Шаляпин заявил, что не намерен обжаловать приговор.Ранее стало известно, что суд в Москве взыскал с Григория Лепса более 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211102/shalyapin-1757383769.html
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знаменитости, шоу-бизнес, прохор шаляпин
10:49 13.05.2022
 
Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки

Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки во время работы в больнице

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Прохор Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери по обвинению во взяточничестве. Женщина получила три года и три месяца с испытательным сроком.
Певец раскритиковал принятое решение.
"Мать, конечно, где-то нарушила закон по незнанию, но ту статью, которую они ей вменяют — за служебный подлог, взятки — это не так, она не имела должностных полномочий… Ну нельзя сестре-хозяйке вменять статьи, которые за воровство миллиардов вменяют. По каждой статье четыре года! Губернаторам дают такие статьи, которые проворовались!" — заявил артист.
Елена Колесникова, работающая в волгоградской больнице, обвинялась по нескольким эпизодам получения взятки и служебного подлога. Дело в августе прошлого года поступило в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Сообщалось, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.
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У матери Шаляпина ухудшилось здоровье из-за обвинений во взятках
В интервью "Пятому каналу" Шаляпин заявил, что не намерен обжаловать приговор.

"Обжаловать приговор мы не будем. Я говорю спасибо судье и говорю свое резкое фи, свое презрение, можно сказать, некоторым людям, представителям следственного комитета", – заключил артист.

Ранее стало известно, что суд в Москве взыскал с Григория Лепса более 50 миллионов рублей.
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