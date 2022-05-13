https://ria.ru/20220513/shalyapin-1788266186.html
Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки
Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки - РИА Новости, 13.05.2022
Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки
Прохор Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери по обвинению во взяточничестве. Женщина получила три года и три месяца с испытательным сроком. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:49
2022-05-13T10:49
2022-05-13T10:49
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прохор шаляпин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Прохор Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери по обвинению во взяточничестве. Женщина получила три года и три месяца с испытательным сроком.Певец раскритиковал принятое решение.Елена Колесникова, работающая в волгоградской больнице, обвинялась по нескольким эпизодам получения взятки и служебного подлога. Дело в августе прошлого года поступило в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Сообщалось, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.В интервью "Пятому каналу" Шаляпин заявил, что не намерен обжаловать приговор.Ранее стало известно, что суд в Москве взыскал с Григория Лепса более 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211102/shalyapin-1757383769.html
https://ria.ru/20220512/kirkorov-1788152773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, прохор шаляпин
Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки
Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки во время работы в больнице
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Прохор Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери по обвинению во взяточничестве. Женщина получила три года и три месяца с испытательным сроком.
Певец раскритиковал принятое решение.
"Мать, конечно, где-то нарушила закон по незнанию, но ту статью, которую они ей вменяют — за служебный подлог, взятки — это не так, она не имела должностных полномочий… Ну нельзя сестре-хозяйке вменять статьи, которые за воровство миллиардов вменяют. По каждой статье четыре года! Губернаторам дают такие статьи, которые проворовались!" — заявил артист.
Елена Колесникова, работающая в волгоградской больнице, обвинялась по нескольким эпизодам получения взятки и служебного подлога. Дело в августе прошлого года поступило в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Сообщалось, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.
В интервью "Пятому каналу" Шаляпин заявил
, что не намерен обжаловать приговор.
"Обжаловать приговор мы не будем. Я говорю спасибо судье и говорю свое резкое фи, свое презрение, можно сказать, некоторым людям, представителям следственного комитета", – заключил артист.
Ранее стало известно, что суд в Москве взыскал
с Григория Лепса более 50 миллионов рублей.