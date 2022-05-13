https://ria.ru/20220513/shalyapin-1788266186.html

Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки

Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки - РИА Новости, 13.05.2022

Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери за взятки

Прохор Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери по обвинению во взяточничестве. Женщина получила три года и три месяца с испытательным сроком. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:49

2022-05-13T10:49

2022-05-13T10:49

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Прохор Шаляпин прокомментировал условный срок своей матери по обвинению во взяточничестве. Женщина получила три года и три месяца с испытательным сроком.Певец раскритиковал принятое решение.Елена Колесникова, работающая в волгоградской больнице, обвинялась по нескольким эпизодам получения взятки и служебного подлога. Дело в августе прошлого года поступило в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Сообщалось, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.В интервью "Пятому каналу" Шаляпин заявил, что не намерен обжаловать приговор.Ранее стало известно, что суд в Москве взыскал с Григория Лепса более 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211102/shalyapin-1757383769.html

https://ria.ru/20220512/kirkorov-1788152773.html

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2022

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, прохор шаляпин