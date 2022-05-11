https://ria.ru/20220511/leps-1787931680.html

Суд в Москве взыскал с Лепса более 50 миллионов рублей

Суд в Москве взыскал с Лепса более 50 миллионов рублей - РИА Новости, 11.05.2022

Суд в Москве взыскал с Лепса более 50 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал более 758 тысяч долларов (более 51 миллиона рублей по текущему курсу) с певца Григория Лепса по иску компании "Тоталойл", следует РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:57

2022-05-11T15:57

2022-05-11T15:58

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал более 758 тысяч долларов (более 51 миллиона рублей по текущему курсу) с певца Григория Лепса по иску компании "Тоталойл", следует из опубликованного решения суда. "Тоталойл" входила в нефтяную группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова.В апреле 2021 года компания потребовала взыскать с певца 500 тысяч долларов основного долга, а также проценты по договору займа от 13 апреля 2015 года. Деньги Лепсу предоставлялись под 7% годовых до 31 декабря 2020 года, однако ссуду заемщик так и не вернул.Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано. В СМИ ранее Лепса называли приятелем и другом Мазурова. По данным издания, певец приходил на одно из заседаний Мосгорсуда, где обсуждалось продление ареста Мазурова, и даже предлагал за освобождение бизнесмена из-под стражи залог в 50 миллионов рублей. Суд ходатайство Лепса тогда отклонил.Мазуров, председатель совета директоров и основатель "Нового потока", был задержан в июле 2019 года в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка. С тех пор он находится в СИЗО.Компанию "Тоталойл" арбитражный суд Москвы признал банкротом в марте 2021 года по заявлению "Московского кредитного банка" (МКБ). Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов.

https://ria.ru/20210722/mazurov-1742413026.html

https://ria.ru/20190715/1556547967.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

григорий лепс, дмитрий мазуров, знаменитости, шоу-бизнес