https://ria.ru/20220511/leps-1787931680.html
Суд в Москве взыскал с Лепса более 50 миллионов рублей
Суд в Москве взыскал с Лепса более 50 миллионов рублей - РИА Новости, 11.05.2022
Суд в Москве взыскал с Лепса более 50 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал более 758 тысяч долларов (более 51 миллиона рублей по текущему курсу) с певца Григория Лепса по иску компании "Тоталойл", следует РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:57
2022-05-11T15:57
2022-05-11T15:58
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал более 758 тысяч долларов (более 51 миллиона рублей по текущему курсу) с певца Григория Лепса по иску компании "Тоталойл", следует из опубликованного решения суда. "Тоталойл" входила в нефтяную группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова.В апреле 2021 года компания потребовала взыскать с певца 500 тысяч долларов основного долга, а также проценты по договору займа от 13 апреля 2015 года. Деньги Лепсу предоставлялись под 7% годовых до 31 декабря 2020 года, однако ссуду заемщик так и не вернул.Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано. В СМИ ранее Лепса называли приятелем и другом Мазурова. По данным издания, певец приходил на одно из заседаний Мосгорсуда, где обсуждалось продление ареста Мазурова, и даже предлагал за освобождение бизнесмена из-под стражи залог в 50 миллионов рублей. Суд ходатайство Лепса тогда отклонил.Мазуров, председатель совета директоров и основатель "Нового потока", был задержан в июле 2019 года в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка. С тех пор он находится в СИЗО.Компанию "Тоталойл" арбитражный суд Москвы признал банкротом в марте 2021 года по заявлению "Московского кредитного банка" (МКБ). Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов.
https://ria.ru/20210722/mazurov-1742413026.html
https://ria.ru/20190715/1556547967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий лепс, дмитрий мазуров, знаменитости, шоу-бизнес
15:57 11.05.2022 (обновлено: 15:58 11.05.2022)
Суд в Москве взыскал с Лепса более 50 миллионов рублей
Суд в Москве взыскал с Лепса 758 тысяч долларов в пользу компании "Тоталойл"
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал более 758 тысяч долларов (более 51 миллиона рублей по текущему курсу) с певца Григория Лепса по иску компании "Тоталойл", следует из опубликованного решения суда. "Тоталойл" входила в нефтяную группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
В апреле 2021 года компания потребовала взыскать с певца 500 тысяч долларов основного долга, а также проценты по договору займа от 13 апреля 2015 года. Деньги Лепсу предоставлялись под 7% годовых до 31 декабря 2020 года, однако ссуду заемщик так и не вернул.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано.
В СМИ ранее Лепса называли приятелем и другом Мазурова. По данным издания, певец приходил на одно из заседаний Мосгорсуда, где обсуждалось продление ареста Мазурова, и даже предлагал за освобождение бизнесмена из-под стражи залог в 50 миллионов рублей. Суд ходатайство Лепса тогда отклонил.
Мазуров, председатель совета директоров и основатель "Нового потока", был задержан в июле 2019 года в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка. С тех пор он находится в СИЗО.
Компанию "Тоталойл" арбитражный суд Москвы признал банкротом в марте 2021 года по заявлению "Московского кредитного банка" (МКБ). Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов.