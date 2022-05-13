https://ria.ru/20220513/rim-1788303222.html

В Риме нашли туриста-водителя, повредившего Испанскую лестницу на Maserati

В Риме нашли туриста-водителя, повредившего Испанскую лестницу на Maserati - РИА Новости, 13.05.2022

В Риме нашли туриста-водителя, повредившего Испанскую лестницу на Maserati

Полиция Рима обнаружила иностранного туриста, который в ночь на среду спустился на Maserati по одной из самых известных местных достопримечательностей –... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:04

2022-05-13T13:04

2022-05-13T13:04

туризм

новости - туризм

рим

милан

юнеско

maserati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155102/95/1551029527_0:213:2288:1500_1920x0_80_0_0_a4acc04fa56d9475d3b736c377571101.jpg

РИМ, 13 мая – РИА Новости. Полиция Рима обнаружила иностранного туриста, который в ночь на среду спустился на Maserati по одной из самых известных местных достопримечательностей – Испанской лестнице, повредив несколько ее ступеней, сообщает газета Corriere della Sera.Водителем спорткара оказался 40-летний предприниматель, взявший автомобиль в аренду в Милане. По его словам, он ошибся с управлением и готов взять на себя ответственность за произошедшее. Мужчина уже успел уехать из Рима и накануне должен был вернуть Maserati в службу проката.Согласно наиболее вероятной версии инцидента, автомобиль спустился по парадной лестнице с холма Пинчо и в какой-то момент застрял, пытаясь сдать назад. Затем водитель вызвал на место эвакуатор, но при помощи прохожих смог разблокировать колеса и скрылся. Как отмечается, пассажиркой Maserati оказалась 30-летняя гражданка Румынии, с которой предприниматель познакомился накануне. Она сотрудничает с правоохранителями.Согласно распространенным полиции фотографиям, маневры Maserati стоили историческому памятнику нескольких отвалившихся ступенек. Виновнику грозит предъявление обвинений в нанесении ущерба объекту ЮНЕСКО и штраф. Компенсации за ремонт автомобиля может потребовать и фирма-владелец Maserati.

https://ria.ru/20220513/puteshestviya-1788257642.html

https://ria.ru/20220505/venetsiya-1787017127.html

рим

милан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, рим, милан, юнеско, maserati