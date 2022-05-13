https://ria.ru/20220513/rim-1788303222.html
В Риме нашли туриста-водителя, повредившего Испанскую лестницу на Maserati
В Риме нашли туриста-водителя, повредившего Испанскую лестницу на Maserati - РИА Новости, 13.05.2022
В Риме нашли туриста-водителя, повредившего Испанскую лестницу на Maserati
Полиция Рима обнаружила иностранного туриста, который в ночь на среду спустился на Maserati по одной из самых известных местных достопримечательностей –... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:04
2022-05-13T13:04
2022-05-13T13:04
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РИМ, 13 мая – РИА Новости. Полиция Рима обнаружила иностранного туриста, который в ночь на среду спустился на Maserati по одной из самых известных местных достопримечательностей – Испанской лестнице, повредив несколько ее ступеней, сообщает газета Corriere della Sera.Водителем спорткара оказался 40-летний предприниматель, взявший автомобиль в аренду в Милане. По его словам, он ошибся с управлением и готов взять на себя ответственность за произошедшее. Мужчина уже успел уехать из Рима и накануне должен был вернуть Maserati в службу проката.Согласно наиболее вероятной версии инцидента, автомобиль спустился по парадной лестнице с холма Пинчо и в какой-то момент застрял, пытаясь сдать назад. Затем водитель вызвал на место эвакуатор, но при помощи прохожих смог разблокировать колеса и скрылся. Как отмечается, пассажиркой Maserati оказалась 30-летняя гражданка Румынии, с которой предприниматель познакомился накануне. Она сотрудничает с правоохранителями.Согласно распространенным полиции фотографиям, маневры Maserati стоили историческому памятнику нескольких отвалившихся ступенек. Виновнику грозит предъявление обвинений в нанесении ущерба объекту ЮНЕСКО и штраф. Компенсации за ремонт автомобиля может потребовать и фирма-владелец Maserati.
https://ria.ru/20220513/puteshestviya-1788257642.html
https://ria.ru/20220505/venetsiya-1787017127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, рим, милан, юнеско, maserati
В Риме нашли туриста-водителя, повредившего Испанскую лестницу на Maserati
Полиция обнаружила водителя Maserati, повредившего Испанскую лестницу в Риме
РИМ, 13 мая – РИА Новости. Полиция Рима обнаружила иностранного туриста, который в ночь на среду спустился на Maserati по одной из самых известных местных достопримечательностей – Испанской лестнице, повредив несколько ее ступеней, сообщает газета Corriere della Sera.
Водителем спорткара оказался 40-летний предприниматель, взявший автомобиль в аренду в Милане. По его словам, он ошибся с управлением и готов взять на себя ответственность за произошедшее. Мужчина уже успел уехать из Рима и накануне должен был вернуть Maserati в службу проката.
Согласно наиболее вероятной версии инцидента, автомобиль спустился по парадной лестнице с холма Пинчо и в какой-то момент застрял, пытаясь сдать назад. Затем водитель вызвал на место эвакуатор, но при помощи прохожих смог разблокировать колеса и скрылся.
Как отмечается, пассажиркой Maserati оказалась 30-летняя гражданка Румынии, с которой предприниматель познакомился накануне. Она сотрудничает с правоохранителями.
Согласно распространенным полиции фотографиям, маневры Maserati стоили историческому памятнику нескольких отвалившихся ступенек. Виновнику грозит предъявление обвинений в нанесении ущерба объекту ЮНЕСКО и штраф. Компенсации за ремонт автомобиля может потребовать и фирма-владелец Maserati.