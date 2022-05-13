Рейтинг@Mail.ru
В Риме нашли туриста-водителя, повредившего Испанскую лестницу на Maserati - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220513/rim-1788303222.html
В Риме нашли туриста-водителя, повредившего Испанскую лестницу на Maserati
В Риме нашли туриста-водителя, повредившего Испанскую лестницу на Maserati - РИА Новости, 13.05.2022
В Риме нашли туриста-водителя, повредившего Испанскую лестницу на Maserati
Полиция Рима обнаружила иностранного туриста, который в ночь на среду спустился на Maserati по одной из самых известных местных достопримечательностей –... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:04
2022-05-13T13:04
туризм
новости - туризм
рим
милан
юнеско
maserati
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155102/95/1551029527_0:213:2288:1500_1920x0_80_0_0_a4acc04fa56d9475d3b736c377571101.jpg
РИМ, 13 мая – РИА Новости. Полиция Рима обнаружила иностранного туриста, который в ночь на среду спустился на Maserati по одной из самых известных местных достопримечательностей – Испанской лестнице, повредив несколько ее ступеней, сообщает газета Corriere della Sera.Водителем спорткара оказался 40-летний предприниматель, взявший автомобиль в аренду в Милане. По его словам, он ошибся с управлением и готов взять на себя ответственность за произошедшее. Мужчина уже успел уехать из Рима и накануне должен был вернуть Maserati в службу проката.Согласно наиболее вероятной версии инцидента, автомобиль спустился по парадной лестнице с холма Пинчо и в какой-то момент застрял, пытаясь сдать назад. Затем водитель вызвал на место эвакуатор, но при помощи прохожих смог разблокировать колеса и скрылся. Как отмечается, пассажиркой Maserati оказалась 30-летняя гражданка Румынии, с которой предприниматель познакомился накануне. Она сотрудничает с правоохранителями.Согласно распространенным полиции фотографиям, маневры Maserati стоили историческому памятнику нескольких отвалившихся ступенек. Виновнику грозит предъявление обвинений в нанесении ущерба объекту ЮНЕСКО и штраф. Компенсации за ремонт автомобиля может потребовать и фирма-владелец Maserati.
https://ria.ru/20220513/puteshestviya-1788257642.html
https://ria.ru/20220505/venetsiya-1787017127.html
рим
милан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155102/95/1551029527_3:0:2286:1712_1920x0_80_0_0_c4c3e98c9b5ba0236fcf94e5a18dc495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, рим, милан, юнеско, maserati
13:04 13.05.2022
 
В Риме нашли туриста-водителя, повредившего Испанскую лестницу на Maserati

Полиция обнаружила водителя Maserati, повредившего Испанскую лестницу в Риме

© Фото : Adrian PingstoneИспанская лестница, Рим
Испанская лестница, Рим - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Adrian Pingstone
Читать ria.ru в
РИМ, 13 мая – РИА Новости. Полиция Рима обнаружила иностранного туриста, который в ночь на среду спустился на Maserati по одной из самых известных местных достопримечательностей – Испанской лестнице, повредив несколько ее ступеней, сообщает газета Corriere della Sera.
Водителем спорткара оказался 40-летний предприниматель, взявший автомобиль в аренду в Милане. По его словам, он ошибся с управлением и готов взять на себя ответственность за произошедшее. Мужчина уже успел уехать из Рима и накануне должен был вернуть Maserati в службу проката.
Боко-которская бухта - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 10:56Туризм
В Европе оценили потери от отсутствия российских туристов
Согласно наиболее вероятной версии инцидента, автомобиль спустился по парадной лестнице с холма Пинчо и в какой-то момент застрял, пытаясь сдать назад. Затем водитель вызвал на место эвакуатор, но при помощи прохожих смог разблокировать колеса и скрылся.
Как отмечается, пассажиркой Maserati оказалась 30-летняя гражданка Румынии, с которой предприниматель познакомился накануне. Она сотрудничает с правоохранителями.
Согласно распространенным полиции фотографиям, маневры Maserati стоили историческому памятнику нескольких отвалившихся ступенек. Виновнику грозит предъявление обвинений в нанесении ущерба объекту ЮНЕСКО и штраф. Компенсации за ремонт автомобиля может потребовать и фирма-владелец Maserati.
Вид на Венецию с террасы Фондако деи Тедески - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 18:25Туризм
В Венецию начнут пускать только по предварительной регистрации
 
ТуризмНовости - ТуризмРимМиланЮНЕСКОMaserati
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала