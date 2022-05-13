https://ria.ru/20220513/riga-1788413134.html

Глава Ленобласти направил мэру Риги обращение о готовности принять памятник

Глава Ленобласти направил мэру Риги обращение о готовности принять памятник - РИА Новости, 13.05.2022

Глава Ленобласти направил мэру Риги обращение о готовности принять памятник

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности принять памятник... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:31

2022-05-13T18:31

2022-05-13T18:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности принять памятник Освободителям Риги на своей территории, сообщила пресс-служба регионального правительства.Ранее Дрозденко сообщил, что Ленинградская область в случае демонтажа памятника Освободителям Риги готова разместить мемориал на своей территории."В подтверждение своего заявления Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности Ленинградской области принять памятник воинам Советской Армии ― Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков и направить в Ригу специализированный российский транспорт", - говорится в сообщении.Дрозденко также попросил мэра Риги оказать содействие в погрузке демонтируемых элементов памятника и получении необходимой разрешительной документации для прохождения спецтранспорта по территории Латвии и пересечения границы.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника, а в пятницу за снос проголосовала рижская дума.На фоне этого глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".В пятницу акции по защите памятника Освободителям Риги прошли в российских городах - Москве, Петербурге, Чите.

https://ria.ru/20220513/riga-1788406432.html

https://ria.ru/20220513/latviya-1788393895.html

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в мире, александр дрозденко, андрей климов, сергей лавров, рига, латвия, литва, день победы