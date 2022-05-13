Рейтинг@Mail.ru
Глава Ленобласти направил мэру Риги обращение о готовности принять памятник - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/riga-1788413134.html
Глава Ленобласти направил мэру Риги обращение о готовности принять памятник
Глава Ленобласти направил мэру Риги обращение о готовности принять памятник - РИА Новости, 13.05.2022
Глава Ленобласти направил мэру Риги обращение о готовности принять памятник
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности принять памятник... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:31
2022-05-13T18:37
в мире
александр дрозденко
андрей климов
сергей лавров
рига
латвия
литва
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788103694_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_14463d9d1edcba7fc269716e526f96fb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности принять памятник Освободителям Риги на своей территории, сообщила пресс-служба регионального правительства.Ранее Дрозденко сообщил, что Ленинградская область в случае демонтажа памятника Освободителям Риги готова разместить мемориал на своей территории."В подтверждение своего заявления Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности Ленинградской области принять памятник воинам Советской Армии ― Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков и направить в Ригу специализированный российский транспорт", - говорится в сообщении.Дрозденко также попросил мэра Риги оказать содействие в погрузке демонтируемых элементов памятника и получении необходимой разрешительной документации для прохождения спецтранспорта по территории Латвии и пересечения границы.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника, а в пятницу за снос проголосовала рижская дума.На фоне этого глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".В пятницу акции по защите памятника Освободителям Риги прошли в российских городах - Москве, Петербурге, Чите.
https://ria.ru/20220513/riga-1788406432.html
https://ria.ru/20220513/latviya-1788393895.html
рига
латвия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788103694_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2ac87dc5133c5e04319a63dd923a14b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр дрозденко, андрей климов, сергей лавров, рига, латвия, литва, день победы
18:31 13.05.2022 (обновлено: 18:37 13.05.2022)
 
Глава Ленобласти направил мэру Риги обращение о готовности принять памятник

Дрозденко направил мэру Риги Стакису обращение о готовности принять памятник

© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности принять памятник Освободителям Риги на своей территории, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Ранее Дрозденко сообщил, что Ленинградская область в случае демонтажа памятника Освободителям Риги готова разместить мемориал на своей территории.
Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 18:08
Аксенов поддержал инициативу вывоза памятника Освободителям Риги в Россию
"В подтверждение своего заявления Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности Ленинградской области принять памятник воинам Советской Армии ― Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков и направить в Ригу специализированный российский транспорт", - говорится в сообщении.
Дрозденко также попросил мэра Риги оказать содействие в погрузке демонтируемых элементов памятника и получении необходимой разрешительной документации для прохождения спецтранспорта по территории Латвии и пересечения границы.
В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника, а в пятницу за снос проголосовала рижская дума.
На фоне этого глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
В пятницу акции по защите памятника Освободителям Риги прошли в российских городах - Москве, Петербурге, Чите.
Участник церемонии возложения цветов у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 17:29
Мать латвийца, вышедшего с флагом России в Риге, поблагодарила за поддержку
 
В миреАлександр ДрозденкоАндрей КлимовСергей ЛавровРигаЛатвияЛитваДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала