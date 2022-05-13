18:31 13.05.2022 (обновлено: 18:37 13.05.2022)
Глава Ленобласти направил мэру Риги обращение о готовности принять памятник
Дрозденко направил мэру Риги Стакису обращение о готовности принять памятник
© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
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Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности принять памятник Освободителям Риги на своей территории, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Ранее Дрозденко сообщил, что Ленинградская область в случае демонтажа памятника Освободителям Риги готова разместить мемориал на своей территории.
"В подтверждение своего заявления Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности Ленинградской области принять памятник воинам Советской Армии ― Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков и направить в Ригу специализированный российский транспорт", - говорится в сообщении.
Дрозденко также попросил мэра Риги оказать содействие в погрузке демонтируемых элементов памятника и получении необходимой разрешительной документации для прохождения спецтранспорта по территории Латвии и пересечения границы.
В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника, а в пятницу за снос проголосовала рижская дума.
На фоне этого глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
В пятницу акции по защите памятника Освободителям Риги прошли в российских городах - Москве, Петербурге, Чите.