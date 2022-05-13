https://ria.ru/20220513/riga-1788406432.html

Аксенов поддержал инициативу вывоза памятника Освободителям Риги в Россию

Аксенов поддержал инициативу вывоза памятника Освободителям Риги в Россию - РИА Новости, 13.05.2022

Аксенов поддержал инициативу вывоза памятника Освободителям Риги в Россию

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею вывезти памятник Освободителям Риги в Россию, предложив Симферополь в качестве места для его установки. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:08

2022-05-13T18:08

2022-05-13T18:13

в мире

андрей климов

латвия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею вывезти памятник Освободителям Риги в Россию, предложив Симферополь в качестве места для его установки."Парламент Латвии вчера одобрил поправки, позволяющие снести памятник Освободителям Риги. Подлое и трусливое решение потерявших берега дикарей. Для местных нацистов этот памятник, напоминающий о позоре и поражении их предков, которые служили Гитлеру, – как крест для чертей. Вот и беснуются. Поддерживаю предложение забрать памятник в Россию. Он украсит любой российский город. Мы с радостью разместим его в Симферополе, потому что помним и чтим нашу историю", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Латвия и другие прибалтийские страны, по мнению главы Крыма заплатят максимальную цену за издевательство над памятью и безумную русофобию.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.Генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге с 1 мая в связи с закрытием прекратило предоставлять консульские услуги и прием визовых запросов.

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в мире, андрей климов, латвия, санкт-петербург, день победы