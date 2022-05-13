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В Москве увеличился спрос на рестораны со звездами Michelin - РИА Новости, 13.05.2022
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Туризм
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В Москве увеличился спрос на рестораны со звездами Michelin
В Москве увеличился спрос на рестораны со звездами Michelin - РИА Новости, 13.05.2022
В Москве увеличился спрос на рестораны со звездами Michelin
Количество звонков, а также число посетителей ресторанов, отмеченных звездами Michelin, за полгода присутствия гида в Москве значительно увеличилось, сообщает... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:36
2022-05-13T16:36
туризм
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Количество звонков, а также число посетителей ресторанов, отмеченных звездами Michelin, за полгода присутствия гида в Москве значительно увеличилось, сообщает пресс-служба комитета по туризму города.Отмечается, что спустя месяц после того, как была опубликована данная информация, соцопросы показывали, что каждый десятый россиянин хотел бы посетить столицу ради похода в мишленовский ресторан.Эксперты связывают это с тем, что там стали чаще бронировать столики. Об этом же свидетельствует увеличение количества построений маршрутов до них в навигаторе — на 23 процента.В том числе, на 66 процентов, по данным 2ГИС, выросло количество просмотров отзывов: люди не только интересуются звездными заведениями, но и активно их посещают и пишут по итогам о своих впечатлениях. При этом в начале марта гид заявил о заморозке своих проектов в России из-за ситуации на Украине.По информации Мостуризма, всего за пять месяцев (октябрь 2021 года – февраль 2022 года) рост общего среднемесячного оборота ресторанов, отмеченных гидом Michelin, составил 12,8 процентов, в то время как в аналогичных заведениях без отметки престижного рейтинга — в два раза меньше.Напомним, 14 октября 2021 года впервые 69 ресторанов столицы были включены в рейтинг Гида Michelin, девять из них получили звезды.
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туризм, новости - туризм, туристы, рестораны, москва
16:36 13.05.2022
 
В Москве увеличился спрос на рестораны со звездами Michelin

В Москве за полгода существенно вырос спрос на рестораны, отмеченные звездами Michelin

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНаграда Guide Michelin в руке шеф-повара московского ресторана
Награда Guide Michelin в руке шеф-повара московского ресторана - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Количество звонков, а также число посетителей ресторанов, отмеченных звездами Michelin, за полгода присутствия гида в Москве значительно увеличилось, сообщает пресс-служба комитета по туризму города.
Отмечается, что спустя месяц после того, как была опубликована данная информация, соцопросы показывали, что каждый десятый россиянин хотел бы посетить столицу ради похода в мишленовский ресторан.
"Исследование показало, что количество открытий карточек с информацией о ресторанах выросло на 40 процентов в течение полугода после получения звезд — в сравнении с аналогичным периодом времени до 14 октября. При этом на 68 процентов увеличилось число звонков в эти заведения", — уточняется в сообщении.
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Эксперты связывают это с тем, что там стали чаще бронировать столики. Об этом же свидетельствует увеличение количества построений маршрутов до них в навигаторе — на 23 процента.
В том числе, на 66 процентов, по данным 2ГИС, выросло количество просмотров отзывов: люди не только интересуются звездными заведениями, но и активно их посещают и пишут по итогам о своих впечатлениях.
При этом в начале марта гид заявил о заморозке своих проектов в России из-за ситуации на Украине.
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По информации Мостуризма, всего за пять месяцев (октябрь 2021 года – февраль 2022 года) рост общего среднемесячного оборота ресторанов, отмеченных гидом Michelin, составил 12,8 процентов, в то время как в аналогичных заведениях без отметки престижного рейтинга — в два раза меньше.
Напомним, 14 октября 2021 года впервые 69 ресторанов столицы были включены в рейтинг Гида Michelin, девять из них получили звезды.
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