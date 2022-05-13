https://ria.ru/20220513/restorany-1788345843.html

В Москве увеличился спрос на рестораны со звездами Michelin

В Москве увеличился спрос на рестораны со звездами Michelin - РИА Новости, 13.05.2022

В Москве увеличился спрос на рестораны со звездами Michelin

Количество звонков, а также число посетителей ресторанов, отмеченных звездами Michelin, за полгода присутствия гида в Москве значительно увеличилось, сообщает... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:36

2022-05-13T16:36

2022-05-13T16:36

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Количество звонков, а также число посетителей ресторанов, отмеченных звездами Michelin, за полгода присутствия гида в Москве значительно увеличилось, сообщает пресс-служба комитета по туризму города.Отмечается, что спустя месяц после того, как была опубликована данная информация, соцопросы показывали, что каждый десятый россиянин хотел бы посетить столицу ради похода в мишленовский ресторан.Эксперты связывают это с тем, что там стали чаще бронировать столики. Об этом же свидетельствует увеличение количества построений маршрутов до них в навигаторе — на 23 процента.В том числе, на 66 процентов, по данным 2ГИС, выросло количество просмотров отзывов: люди не только интересуются звездными заведениями, но и активно их посещают и пишут по итогам о своих впечатлениях. При этом в начале марта гид заявил о заморозке своих проектов в России из-за ситуации на Украине.По информации Мостуризма, всего за пять месяцев (октябрь 2021 года – февраль 2022 года) рост общего среднемесячного оборота ресторанов, отмеченных гидом Michelin, составил 12,8 процентов, в то время как в аналогичных заведениях без отметки престижного рейтинга — в два раза меньше.Напомним, 14 октября 2021 года впервые 69 ресторанов столицы были включены в рейтинг Гида Michelin, девять из них получили звезды.

https://ria.ru/20211128/estafev-1760722758.html

https://ria.ru/20220415/kukhnya-1782256900.html

https://ria.ru/20211015/michelin-1754693878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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