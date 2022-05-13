https://ria.ru/20220513/restorany-1788345843.html
В Москве увеличился спрос на рестораны со звездами Michelin
В Москве увеличился спрос на рестораны со звездами Michelin - РИА Новости, 13.05.2022
В Москве увеличился спрос на рестораны со звездами Michelin
Количество звонков, а также число посетителей ресторанов, отмеченных звездами Michelin, за полгода присутствия гида в Москве значительно увеличилось, сообщает... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:36
2022-05-13T16:36
2022-05-13T16:36
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
рестораны
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760707172_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9044b3fdbfbcb5fb1c549c7631a7d3ab.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Количество звонков, а также число посетителей ресторанов, отмеченных звездами Michelin, за полгода присутствия гида в Москве значительно увеличилось, сообщает пресс-служба комитета по туризму города.Отмечается, что спустя месяц после того, как была опубликована данная информация, соцопросы показывали, что каждый десятый россиянин хотел бы посетить столицу ради похода в мишленовский ресторан.Эксперты связывают это с тем, что там стали чаще бронировать столики. Об этом же свидетельствует увеличение количества построений маршрутов до них в навигаторе — на 23 процента.В том числе, на 66 процентов, по данным 2ГИС, выросло количество просмотров отзывов: люди не только интересуются звездными заведениями, но и активно их посещают и пишут по итогам о своих впечатлениях. При этом в начале марта гид заявил о заморозке своих проектов в России из-за ситуации на Украине.По информации Мостуризма, всего за пять месяцев (октябрь 2021 года – февраль 2022 года) рост общего среднемесячного оборота ресторанов, отмеченных гидом Michelin, составил 12,8 процентов, в то время как в аналогичных заведениях без отметки престижного рейтинга — в два раза меньше.Напомним, 14 октября 2021 года впервые 69 ресторанов столицы были включены в рейтинг Гида Michelin, девять из них получили звезды.
https://ria.ru/20211128/estafev-1760722758.html
https://ria.ru/20220415/kukhnya-1782256900.html
https://ria.ru/20211015/michelin-1754693878.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760707172_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_109c3f647b294912a389d6e1017d70f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, рестораны, москва
В Москве увеличился спрос на рестораны со звездами Michelin
В Москве за полгода существенно вырос спрос на рестораны, отмеченные звездами Michelin
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Количество звонков, а также число посетителей ресторанов, отмеченных звездами Michelin, за полгода присутствия гида в Москве значительно увеличилось, сообщает пресс-служба комитета по туризму города.
Отмечается, что спустя месяц после того, как была опубликована данная информация, соцопросы показывали, что каждый десятый россиянин хотел бы посетить столицу ради похода в мишленовский ресторан.
"Исследование показало, что количество открытий карточек с информацией о ресторанах выросло на 40 процентов в течение полугода после получения звезд — в сравнении с аналогичным периодом времени до 14 октября. При этом на 68 процентов увеличилось число звонков в эти заведения", — уточняется в сообщении.
Эксперты связывают это с тем, что там стали чаще бронировать столики. Об этом же свидетельствует увеличение количества построений маршрутов до них в навигаторе — на 23 процента.
В том числе, на 66 процентов, по данным 2ГИС, выросло количество просмотров отзывов: люди не только интересуются звездными заведениями, но и активно их посещают и пишут по итогам о своих впечатлениях.
При этом в начале марта гид заявил о заморозке своих проектов в России из-за ситуации на Украине.
По информации Мостуризма, всего за пять месяцев (октябрь 2021 года – февраль 2022 года) рост общего среднемесячного оборота ресторанов, отмеченных гидом Michelin, составил 12,8 процентов, в то время как в аналогичных заведениях без отметки престижного рейтинга — в два раза меньше.
Напомним, 14 октября 2021 года впервые 69 ресторанов столицы были включены в рейтинг Гида Michelin, девять из них получили звезды.