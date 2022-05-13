https://ria.ru/20220513/remont-1788350543.html

В Петербурге за три года отремонтируют почти 50 километров трамвайных путей

В Петербурге за три года отремонтируют почти 50 километров трамвайных путей - РИА Новости, 13.05.2022

В Петербурге за три года отремонтируют почти 50 километров трамвайных путей

Почти 50 километров трамвайных путей планируют отремонтировать в Санкт-Петербурге в ближайшие три года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:30

2022-05-13T15:30

2022-05-13T20:52

общество

александр беглов

санкт-петербург

трамвай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730992720_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_6ac11b505557686a4d5314b3766c518f.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Почти 50 километров трамвайных путей планируют отремонтировать в Санкт-Петербурге в ближайшие три года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Работы пройдут в Выборгском, Калининском, Невском, Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском, Фрунзенском и Кировском районах."Трамвай - надежный, экологичный и удобный вид городского транспорта. Он исторически популярен у петербуржцев. Трамвайную сеть будем совершенствовать и развивать. Это касается и уже сложившихся маршрутов, и новых линий в пригородах. На ближайшие годы мы запланировали масштабное обновление подвижного состава электротранспорта, а также капитальный ремонт трамвайных путей в нескольких районах города", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.В настоящее время в Кировском районе продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Стачек. Всего в этом году здесь предстоит проложить рельсы общей протяженностью почти 6,5 километра на участке от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова, включая трамвайное кольцо. Монтаж путей на участке от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проспекта уже завершен. На следующем этапе рельсы начнут укладывать на участке от улицы Маршала Казакова до Кронштадтского путепровода. Основные работы планируется завершить до 15 июля, благоустройство территории должно быть проведено до 14 октября.

https://realty.ria.ru/20220413/tramvay-1783265549.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр беглов, санкт-петербург, трамвай