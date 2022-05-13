https://ria.ru/20220513/remont-1788350543.html
В Петербурге за три года отремонтируют почти 50 километров трамвайных путей
В Петербурге за три года отремонтируют почти 50 километров трамвайных путей - РИА Новости, 13.05.2022
В Петербурге за три года отремонтируют почти 50 километров трамвайных путей
Почти 50 километров трамвайных путей планируют отремонтировать в Санкт-Петербурге в ближайшие три года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:30
2022-05-13T15:30
2022-05-13T20:52
общество
александр беглов
санкт-петербург
трамвай
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Почти 50 километров трамвайных путей планируют отремонтировать в Санкт-Петербурге в ближайшие три года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Работы пройдут в Выборгском, Калининском, Невском, Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском, Фрунзенском и Кировском районах."Трамвай - надежный, экологичный и удобный вид городского транспорта. Он исторически популярен у петербуржцев. Трамвайную сеть будем совершенствовать и развивать. Это касается и уже сложившихся маршрутов, и новых линий в пригородах. На ближайшие годы мы запланировали масштабное обновление подвижного состава электротранспорта, а также капитальный ремонт трамвайных путей в нескольких районах города", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.В настоящее время в Кировском районе продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Стачек. Всего в этом году здесь предстоит проложить рельсы общей протяженностью почти 6,5 километра на участке от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова, включая трамвайное кольцо. Монтаж путей на участке от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проспекта уже завершен. На следующем этапе рельсы начнут укладывать на участке от улицы Маршала Казакова до Кронштадтского путепровода. Основные работы планируется завершить до 15 июля, благоустройство территории должно быть проведено до 14 октября.
https://realty.ria.ru/20220413/tramvay-1783265549.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, александр беглов, санкт-петербург, трамвай
15:30 13.05.2022 (обновлено: 20:52 13.05.2022)
В Петербурге за три года отремонтируют почти 50 километров трамвайных путей
В Петербурге планируют отремонтировать около 50 километров трамвайных путей за три года
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Почти 50 километров трамвайных путей планируют отремонтировать в Санкт-Петербурге в ближайшие три года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"С 2022 по 2024 годы в рамках Адресной инвестиционной программы за счет бюджета Санкт-Петербурга предусмотрен ремонт трамвайных путей на 36 участках. Будут заменены рельсы общей протяженностью более 48,7 километра", - говорится в сообщении.
Работы пройдут в Выборгском, Калининском, Невском, Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском, Фрунзенском и Кировском районах.
"Трамвай - надежный, экологичный и удобный вид городского транспорта. Он исторически популярен у петербуржцев. Трамвайную сеть будем совершенствовать и развивать. Это касается и уже сложившихся маршрутов, и новых линий в пригородах. На ближайшие годы мы запланировали масштабное обновление подвижного состава электротранспорта, а также капитальный ремонт трамвайных путей в нескольких районах города", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время в Кировском районе продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Стачек. Всего в этом году здесь предстоит проложить рельсы общей протяженностью почти 6,5 километра на участке от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова, включая трамвайное кольцо. Монтаж путей на участке от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проспекта уже завершен. На следующем этапе рельсы начнут укладывать на участке от улицы Маршала Казакова до Кронштадтского путепровода. Основные работы планируется завершить до 15 июля, благоустройство территории должно быть проведено до 14 октября.