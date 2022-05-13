https://ria.ru/20220513/raschety-1788266009.html

Дипломат: Афганистан не будет переходить на нацвалюту в торговле с Россией

Дипломат: Афганистан не будет переходить на нацвалюту в торговле с Россией - РИА Новости, 13.05.2022

Дипломат: Афганистан не будет переходить на нацвалюту в торговле с Россией

Кабул пока не намерен переходить в торговле с Москвой на расчеты в национальной валюте, не рассматривает и бартерные схемы в торговле, заявил в эксклюзивном... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:44

2022-05-13T10:44

2022-05-13T10:50

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кабул пока не намерен переходить в торговле с Москвой на расчеты в национальной валюте, не рассматривает и бартерные схемы в торговле, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал."Пока мы не решили. Пока об этом речь не идет", - заявил Гарвал, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что по линии министерств торговли России и Афганистана ведутся переговоры по активизации торговли, в том числе о возможности поставок в РФ сухофруктов."Пока мы не определили конкретные детали, но мы ведем переговоры на будущее. При этом речь не идет о каком-то бартере", - сказал глава афганской дипмиссии.Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788263260.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, афганистан, кабул (город), москва