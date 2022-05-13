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Дипломат: Афганистан не будет переходить на нацвалюту в торговле с Россией - РИА Новости, 13.05.2022
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Дипломат: Афганистан не будет переходить на нацвалюту в торговле с Россией
Дипломат: Афганистан не будет переходить на нацвалюту в торговле с Россией - РИА Новости, 13.05.2022
Дипломат: Афганистан не будет переходить на нацвалюту в торговле с Россией
Кабул пока не намерен переходить в торговле с Москвой на расчеты в национальной валюте, не рассматривает и бартерные схемы в торговле, заявил в эксклюзивном... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:44
2022-05-13T10:50
в мире
россия
афганистан
кабул (город)
москва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кабул пока не намерен переходить в торговле с Москвой на расчеты в национальной валюте, не рассматривает и бартерные схемы в торговле, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал."Пока мы не решили. Пока об этом речь не идет", - заявил Гарвал, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что по линии министерств торговли России и Афганистана ведутся переговоры по активизации торговли, в том числе о возможности поставок в РФ сухофруктов."Пока мы не определили конкретные детали, но мы ведем переговоры на будущее. При этом речь не идет о каком-то бартере", - сказал глава афганской дипмиссии.Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала &gt;&gt;
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788263260.html
россия
афганистан
кабул (город)
москва
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в мире, россия, афганистан, кабул (город), москва
10:44 13.05.2022 (обновлено: 10:50 13.05.2022)
 
Дипломат: Афганистан не будет переходить на нацвалюту в торговле с Россией

Дипломат заявил, что Афганистан не будет переходить на нацвалюту в торговле с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кабул пока не намерен переходить в торговле с Москвой на расчеты в национальной валюте, не рассматривает и бартерные схемы в торговле, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
"Пока мы не решили. Пока об этом речь не идет", - заявил Гарвал, отвечая на соответствующий вопрос.
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 10:30
Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат
Он отметил, что по линии министерств торговли России и Афганистана ведутся переговоры по активизации торговли, в том числе о возможности поставок в РФ сухофруктов.
"Пока мы не определили конкретные детали, но мы ведем переговоры на будущее. При этом речь не идет о каком-то бартере", - сказал глава афганской дипмиссии.
Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>
 
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