https://ria.ru/20220513/puteshestviya-1788085620.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж

Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж - РИА Новости, 13.05.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж

Определены самые востребованные авианаправления у туристов, путешествующих за рубеж, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T05:32

2022-05-13T05:32

2022-05-13T05:32

туризм

туризм

новости - туризм

стамбул

баку

ереван

туту.ру

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Определены самые востребованные авианаправления у туристов, путешествующих за рубеж, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что наибольший интерес вызывают перелеты из Москвы в Ереван, Стамбул, Баку, Ташкент и Ош. Суммарно на эти пять направлений приходится примерно 17 процентов поисковых запросов.В столицу Армении собирается около пяти процентов летящих за границу, в Стамбул и Баку — чуть больше трех процентов пассажиров.Также путешественников интересуют Анталья, Бишкек, Душанбе, Тель-Авив и Кишинев.Аналитики отмечают, что глубина бронирований авиабилетов за рубеж остается низкой. Среди тех, кто оформил проездные документы в период с 1 по 11 мая, 74 процента запланировали перелет в этом же месяце, 18 процентов — в июне, шесть процентов — в июле, меньше двух процентов — в августе и сентябре.

https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

стамбул

баку

ереван

анталья (провинция)

тель-авив

кишинев

бишкек

душанбе

москва

ош

ташкент

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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