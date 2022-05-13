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Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж - РИА Новости, 13.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220513/puteshestviya-1788085620.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж - РИА Новости, 13.05.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж
Определены самые востребованные авианаправления у туристов, путешествующих за рубеж, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T05:32
2022-05-13T05:32
туризм
туризм
новости - туризм
стамбул
баку
ереван
туту.ру
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Определены самые востребованные авианаправления у туристов, путешествующих за рубеж, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что наибольший интерес вызывают перелеты из Москвы в Ереван, Стамбул, Баку, Ташкент и Ош. Суммарно на эти пять направлений приходится примерно 17 процентов поисковых запросов.В столицу Армении собирается около пяти процентов летящих за границу, в Стамбул и Баку — чуть больше трех процентов пассажиров.Также путешественников интересуют Анталья, Бишкек, Душанбе, Тель-Авив и Кишинев.Аналитики отмечают, что глубина бронирований авиабилетов за рубеж остается низкой. Среди тех, кто оформил проездные документы в период с 1 по 11 мая, 74 процента запланировали перелет в этом же месяце, 18 процентов — в июне, шесть процентов — в июле, меньше двух процентов — в августе и сентябре.
https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html
стамбул
баку
ереван
анталья (провинция)
тель-авив
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туризм, новости - туризм, стамбул, баку, ереван, туту.ру, куда поехать в выходные, анталья (провинция), тель-авив, кишинев, бишкек, душанбе, москва, ош, ташкент, куда можно лететь, куда поехать, авиабилеты
05:32 13.05.2022
 
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж

Отправляющиеся за рубеж российские туристы чаще всего ищут билеты в Ереван, Стамбул и Баку

CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image Международный аэропорт Звартноц
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Определены самые востребованные авианаправления у туристов, путешествующих за рубеж, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что наибольший интерес вызывают перелеты из Москвы в Ереван, Стамбул, Баку, Ташкент и Ош. Суммарно на эти пять направлений приходится примерно 17 процентов поисковых запросов.
В столицу Армении собирается около пяти процентов летящих за границу, в Стамбул и Баку — чуть больше трех процентов пассажиров.
Также путешественников интересуют Анталья, Бишкек, Душанбе, Тель-Авив и Кишинев.
Аналитики отмечают, что глубина бронирований авиабилетов за рубеж остается низкой. Среди тех, кто оформил проездные документы в период с 1 по 11 мая, 74 процента запланировали перелет в этом же месяце, 18 процентов — в июне, шесть процентов — в июле, меньше двух процентов — в августе и сентябре.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСтамбулБакуЕреванТуту.рукуда поехать в выходныеАнталья (провинция)Тель-АвивКишиневБишкекДушанбеМоскваОшТашкенткуда можно лететькуда поехатьАвиабилеты
 
 
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