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"Путь к апокалипсису": Пушков назвал недопустимый шаг Запада на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
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"Путь к апокалипсису": Пушков назвал недопустимый шаг Запада на Украине
"Путь к апокалипсису": Пушков назвал недопустимый шаг Запада на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
"Путь к апокалипсису": Пушков назвал недопустимый шаг Запада на Украине
Размещение ядерного оружия НАТО на Украине может привести к апокалипсису, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T05:44
2022-05-13T05:44
владимир чижов
дмитрий медведев
украина
россия
сша
евросоюз
нато
в мире
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Размещение ядерного оружия НАТО на Украине может привести к апокалипсису, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его мнению, этот недопустимый шаг повлечет за собой непредсказуемые последствия для мировой безопасности.В беседе с телеканалом Sky News постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил надежду, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине. Он подчеркнул, что, в отличие от США, российская сторона не размещает ядерные установки нигде, кроме собственной территории.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у российских границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией, а у такого развития событий есть риск перехода в полноценную ядерную войну.
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владимир чижов, дмитрий медведев, украина, россия, сша, евросоюз, нато, в мире, алексей пушков
05:44 13.05.2022
 
"Путь к апокалипсису": Пушков назвал недопустимый шаг Запада на Украине

Сенатор Пушков: размещение ядерного оружия НАТО на Украине приведет к апокалипсису

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Размещение ядерного оружия НАТО на Украине может привести к апокалипсису, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, этот недопустимый шаг повлечет за собой непредсказуемые последствия для мировой безопасности.
"Размещение ядерного оружия на Украине — верный путь к апокалипсису. Это должно быть исключено при всех обстоятельствах", — высказался Пушков.
В беседе с телеканалом Sky News постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил надежду, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине. Он подчеркнул, что, в отличие от США, российская сторона не размещает ядерные установки нигде, кроме собственной территории.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у российских границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией, а у такого развития событий есть риск перехода в полноценную ядерную войну.
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 17:30Специальная военная операция на Украине
США не будут поставлять Украине ядерное оружие
 
Владимир ЧижовДмитрий МедведевУкраинаРоссияСШАЕвросоюзНАТОВ миреАлексей Пушков
 
 
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