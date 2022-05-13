https://ria.ru/20220513/pushkov-1788239775.html

"Путь к апокалипсису": Пушков назвал недопустимый шаг Запада на Украине

"Путь к апокалипсису": Пушков назвал недопустимый шаг Запада на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

"Путь к апокалипсису": Пушков назвал недопустимый шаг Запада на Украине

Размещение ядерного оружия НАТО на Украине может привести к апокалипсису, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T05:44

2022-05-13T05:44

2022-05-13T05:44

владимир чижов

дмитрий медведев

украина

россия

сша

евросоюз

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Размещение ядерного оружия НАТО на Украине может привести к апокалипсису, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его мнению, этот недопустимый шаг повлечет за собой непредсказуемые последствия для мировой безопасности.В беседе с телеканалом Sky News постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил надежду, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине. Он подчеркнул, что, в отличие от США, российская сторона не размещает ядерные установки нигде, кроме собственной территории.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у российских границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией, а у такого развития событий есть риск перехода в полноценную ядерную войну.

https://ria.ru/20220512/ssha-1788177090.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир чижов, дмитрий медведев, украина, россия, сша, евросоюз, нато, в мире, алексей пушков