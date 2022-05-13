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"Путь к апокалипсису": Пушков назвал недопустимый шаг Запада на Украине
"Путь к апокалипсису": Пушков назвал недопустимый шаг Запада на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
"Путь к апокалипсису": Пушков назвал недопустимый шаг Запада на Украине
Размещение ядерного оружия НАТО на Украине может привести к апокалипсису, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T05:44
2022-05-13T05:44
2022-05-13T05:44
владимир чижов
дмитрий медведев
украина
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евросоюз
нато
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Размещение ядерного оружия НАТО на Украине может привести к апокалипсису, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его мнению, этот недопустимый шаг повлечет за собой непредсказуемые последствия для мировой безопасности.В беседе с телеканалом Sky News постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил надежду, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине. Он подчеркнул, что, в отличие от США, российская сторона не размещает ядерные установки нигде, кроме собственной территории.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у российских границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией, а у такого развития событий есть риск перехода в полноценную ядерную войну.
https://ria.ru/20220512/ssha-1788177090.html
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владимир чижов, дмитрий медведев, украина, россия, сша, евросоюз, нато, в мире, алексей пушков
"Путь к апокалипсису": Пушков назвал недопустимый шаг Запада на Украине
Сенатор Пушков: размещение ядерного оружия НАТО на Украине приведет к апокалипсису