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Постпред при ЕС призвал НАТО не размещать ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
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Постпред при ЕС призвал НАТО не размещать ядерное оружие на Украине
Постпред при ЕС призвал НАТО не размещать ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
Постпред при ЕС призвал НАТО не размещать ядерное оружие на Украине
Россия надеется, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала Sky News. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T00:09
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в мире
евросоюз
россия
украина
дмитрий медведев
сша
нато
владимир чижов
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ЛОНДОН, 13 мая — РИА Новости. Россия надеется, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала Sky News.При этом Чижов подчеркнул, что, в отличие от США, Россия не размещает ядерные установки нигде, кроме собственной территории.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у российских границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией, а у такого конфликта есть риск перехода в полноценную ядерную войну.
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в мире, евросоюз, россия, украина, дмитрий медведев, сша, нато, владимир чижов, лондон
00:09 13.05.2022 (обновлено: 00:17 13.05.2022)
 
Постпред при ЕС призвал НАТО не размещать ядерное оружие на Украине

Постпред России при ЕС Чижов призвал НАТО не размещать ядерное оружие на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ЛОНДОН, 13 мая — РИА Новости. Россия надеется, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала Sky News.
"Будет ли НАТО размещать ядерное оружие на Украине? Надеюсь, что нет", — сказал он.
При этом Чижов подчеркнул, что, в отличие от США, Россия не размещает ядерные установки нигде, кроме собственной территории.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у российских границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией, а у такого конфликта есть риск перехода в полноценную ядерную войну.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 20:20
Полянский заявил о смене позиции России по вопросу членства Украины в ЕС
 
В миреЕвросоюзРоссияУкраинаДмитрий МедведевСШАНАТОВладимир ЧижовЛондон
 
 
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