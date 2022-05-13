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Постпред при ЕС призвал НАТО не размещать ядерное оружие на Украине

Постпред при ЕС призвал НАТО не размещать ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

Постпред при ЕС призвал НАТО не размещать ядерное оружие на Украине

Россия надеется, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала Sky News. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T00:09

2022-05-13T00:09

2022-05-13T00:17

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владимир чижов

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ЛОНДОН, 13 мая — РИА Новости. Россия надеется, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала Sky News.При этом Чижов подчеркнул, что, в отличие от США, Россия не размещает ядерные установки нигде, кроме собственной территории.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что накачивание Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у российских границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией, а у такого конфликта есть риск перехода в полноценную ядерную войну.

https://ria.ru/20220512/es-1788210411.html

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в мире, евросоюз, россия, украина, дмитрий медведев, сша, нато, владимир чижов, лондон