https://ria.ru/20220513/psaki-1788440733.html
Псаки устроила скандал в последний рабочий день
Псаки устроила скандал в последний рабочий день - РИА Новости, 13.05.2022
Псаки устроила скандал в последний рабочий день
Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки вызвала шквал негатива в свой адрес после неоднозначного ответа на вопрос про нехватку детских молочных... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:55
2022-05-13T20:55
2022-05-13T20:55
в мире
тед круз (сенатор от штата техас)
карин жан-пьер
сша
дженнифер псаки
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки вызвала шквал негатива в свой адрес после неоднозначного ответа на вопрос про нехватку детских молочных смесей в США.В пятницу на брифинге один из журналистов поинтересовался у пресс-секретаря, что делать родителям, если не получается найти молочную смесь, необходимую для питания ребенка. Псаки ответила, что в случае, если здоровье младенца в опасности, следует немедленно обратиться к педиатру.Такой совет не устроил американцев. Многие посчитали его циничным. Вместо того, чтобы решать проблему с поставками детских продуктов, администрация президента отмахнулась формальной и ничего не объясняющей фразой.Публичное возмущение высказали, например, сенатор-республиканец Тед Круз в Twitter, а также пост с критикой появился в официальном аккаунте национального комитета Республиканской партии.Под обеими публикациями появились несколько сотен гневных комментариев от жителей США. От Псаки потребовали проявить сочувствие к проблемам людей, а также проинформировать о конкретных шагах по выходу из кризисной ситуации.В США дефицит молочных смесей оценивается в 40-50 процентов. Крупные торговые сети начали нормировать отпуск в одни руки. Причиной стал февральский отзыв из продажи крупных партий смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями.Белый дом также сообщил в пятницу, что президент Байден переговорил с представителями розничных сетей и компаний-производителей для обсуждения возможностей совместными усилиями помочь семьям получить доступ к смесям для новорожденных.Джен Псаки в пятницу покидает пост официального представителя Белого дома. Ее сменит Карин Жан-Пьер, которая станет первой в истории темнокожей пресс-секретарем.
https://ria.ru/20220513/gosar-1788343178.html
https://ria.ru/20220513/bayden-1788430191.html
https://ria.ru/20220513/psaki-1788187876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тед круз (сенатор от штата техас), карин жан-пьер, сша, дженнифер псаки
Псаки устроила скандал в последний рабочий день
Представитель Белого дома Псаки некорректно ответила на вопрос в последний рабочий день
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки вызвала шквал негатива в свой адрес после неоднозначного ответа на вопрос про нехватку детских молочных смесей в США.
В пятницу на брифинге один из журналистов поинтересовался у пресс-секретаря, что делать родителям, если не получается найти молочную смесь, необходимую для питания ребенка. Псаки ответила, что в случае, если здоровье младенца в опасности, следует немедленно обратиться к педиатру.
Такой совет не устроил американцев. Многие посчитали его циничным. Вместо того, чтобы решать проблему с поставками детских продуктов, администрация президента отмахнулась формальной и ничего не объясняющей фразой.
Публичное возмущение высказали, например, сенатор-республиканец Тед Круз
в Twitter, а также пост с критикой появился в официальном аккаунте национального комитета Республиканской партии.
Под обеими публикациями появились несколько сотен гневных комментариев от жителей США
. От Псаки потребовали проявить сочувствие к проблемам людей, а также проинформировать о конкретных шагах по выходу из кризисной ситуации.
В США дефицит молочных смесей оценивается в 40-50 процентов. Крупные торговые сети начали нормировать отпуск в одни руки. Причиной стал февральский отзыв из продажи крупных партий смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями.
Белый дом также сообщил в пятницу, что президент Байден переговорил с представителями розничных сетей и компаний-производителей для обсуждения возможностей совместными усилиями помочь семьям получить доступ к смесям для новорожденных.
Джен Псаки в пятницу покидает пост официального представителя Белого дома. Ее сменит Карин Жан-Пьер
, которая станет первой в истории темнокожей пресс-секретарем.