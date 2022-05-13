https://ria.ru/20220513/psaki-1788440733.html

Псаки устроила скандал в последний рабочий день

Псаки устроила скандал в последний рабочий день - РИА Новости, 13.05.2022

Псаки устроила скандал в последний рабочий день

Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки вызвала шквал негатива в свой адрес после неоднозначного ответа на вопрос про нехватку детских молочных... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:55

2022-05-13T20:55

2022-05-13T20:55

в мире

тед круз (сенатор от штата техас)

карин жан-пьер

сша

дженнифер псаки

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки вызвала шквал негатива в свой адрес после неоднозначного ответа на вопрос про нехватку детских молочных смесей в США.В пятницу на брифинге один из журналистов поинтересовался у пресс-секретаря, что делать родителям, если не получается найти молочную смесь, необходимую для питания ребенка. Псаки ответила, что в случае, если здоровье младенца в опасности, следует немедленно обратиться к педиатру.Такой совет не устроил американцев. Многие посчитали его циничным. Вместо того, чтобы решать проблему с поставками детских продуктов, администрация президента отмахнулась формальной и ничего не объясняющей фразой.Публичное возмущение высказали, например, сенатор-республиканец Тед Круз в Twitter, а также пост с критикой появился в официальном аккаунте национального комитета Республиканской партии.Под обеими публикациями появились несколько сотен гневных комментариев от жителей США. От Псаки потребовали проявить сочувствие к проблемам людей, а также проинформировать о конкретных шагах по выходу из кризисной ситуации.В США дефицит молочных смесей оценивается в 40-50 процентов. Крупные торговые сети начали нормировать отпуск в одни руки. Причиной стал февральский отзыв из продажи крупных партий смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями.Белый дом также сообщил в пятницу, что президент Байден переговорил с представителями розничных сетей и компаний-производителей для обсуждения возможностей совместными усилиями помочь семьям получить доступ к смесям для новорожденных.Джен Псаки в пятницу покидает пост официального представителя Белого дома. Ее сменит Карин Жан-Пьер, которая станет первой в истории темнокожей пресс-секретарем.

https://ria.ru/20220513/gosar-1788343178.html

https://ria.ru/20220513/bayden-1788430191.html

https://ria.ru/20220513/psaki-1788187876.html

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, тед круз (сенатор от штата техас), карин жан-пьер, сша, дженнифер псаки