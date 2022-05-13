https://ria.ru/20220513/psaki-1788232542.html

Псаки завершает работу пресс-секретаря Белого дома

Псаки завершает работу пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 13.05.2022

Псаки завершает работу пресс-секретаря Белого дома

Джен Псаки, узнаваемая в России не меньше, чем в США, в пятницу покидает пост официального представителя Белого дома, чтобы — по основной, но пока не... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T00:25

2022-05-13T00:25

2022-05-13T00:48

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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Джен Псаки, узнаваемая в России не меньше, чем в США, в пятницу покидает пост официального представителя Белого дома, чтобы — по основной, но пока не подтвержденной версии — переквалифицироваться в журналисты.Озвучивать американскую позицию в отношении конфликта на Украине, одного из острейших геополитических кризисов современности, и формулировать месседжи для электората в преддверии промежуточных выборов в конгресс, где рвется взять реванш республиканская оппозиция, далее будет Карин Жан-Пьер — первая в истории темнокожая пресс-секретарь Белого дома.О новом месте работы Псаки пока официально не объявлено. По слухам, она будет трудиться на продемократическом телеканале MSNBC. Сама Псаки отшучивается, что после ухода в отставку выспится, будет читать книги и смотреть сериалы.За 16 месяцев работы в Белом доме их она провела (по состоянию на вторник) 222 — на 17 больше, чем все пресс-секретари предыдущего президента Дональда Трампа вместе взятые, подсчитала американская пресса, в целом комплиментарно отзывающаяся о Псаки.Официальным представителем нынешней администрации Псаки стала сразу после победы Байдена на выборах 2020 года, не дождавшись даже его инаугурации. В пресс-службе Белого дома хотя и на более скромных должностях она работала и при предыдущем президенте-демократе Бараке Обаме.В России Псаки прославилась в бытность пресс-секретарем госдепартамента. Многочисленные оговорки и частая путаница, сочетавшиеся с резкими нападками на Москву, превратила ее тогда в объект критики и пародий. В Белом доме ошибок в заявлениях Псаки стало заметно меньше, но симпатий к России и ее лидерам не прибавилось.Про преемницу Псаки — Жан-Пьер — известно также, что она открытая лесбиянка и воспитывает дочь вместе со своей партнершей — корреспонденткой телеканала CNN Сьюзан Мальво.Подводя итоги своей очередной командировки во власть, Псаки призналась, что самым сложным в работе были частые угрозы, поступавшие в адрес ее самой и домочадцев. "Я получала ужасные письма, тексты, адресованные персонально мне с именами моих детей", — рассказала она журналистам.Самим смешным эпизодом в комнате для брифингов Псаки считает просьбу пообещать, что собаку Байдена оставят в живых после того, как та покусала сотрудника Секретной службы. Пса по кличке Мэйджор усыплять не стали, но отселили из Белого дома.

https://ria.ru/20220510/psaki-1787776443.html

https://ria.ru/20220512/psaki-1788198733.html

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