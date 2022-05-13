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Псаки завершает работу пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 13.05.2022
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Псаки завершает работу пресс-секретаря Белого дома
Псаки завершает работу пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 13.05.2022
Псаки завершает работу пресс-секретаря Белого дома
Джен Псаки, узнаваемая в России не меньше, чем в США, в пятницу покидает пост официального представителя Белого дома, чтобы — по основной, но пока не... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T00:25
2022-05-13T00:48
в мире
карин жан-пьер
дональд трамп
барак обама
россия
украина
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Джен Псаки, узнаваемая в России не меньше, чем в США, в пятницу покидает пост официального представителя Белого дома, чтобы — по основной, но пока не подтвержденной версии — переквалифицироваться в журналисты.Озвучивать американскую позицию в отношении конфликта на Украине, одного из острейших геополитических кризисов современности, и формулировать месседжи для электората в преддверии промежуточных выборов в конгресс, где рвется взять реванш республиканская оппозиция, далее будет Карин Жан-Пьер — первая в истории темнокожая пресс-секретарь Белого дома.О новом месте работы Псаки пока официально не объявлено. По слухам, она будет трудиться на продемократическом телеканале MSNBC. Сама Псаки отшучивается, что после ухода в отставку выспится, будет читать книги и смотреть сериалы.За 16 месяцев работы в Белом доме их она провела (по состоянию на вторник) 222 — на 17 больше, чем все пресс-секретари предыдущего президента Дональда Трампа вместе взятые, подсчитала американская пресса, в целом комплиментарно отзывающаяся о Псаки.Официальным представителем нынешней администрации Псаки стала сразу после победы Байдена на выборах 2020 года, не дождавшись даже его инаугурации. В пресс-службе Белого дома хотя и на более скромных должностях она работала и при предыдущем президенте-демократе Бараке Обаме.В России Псаки прославилась в бытность пресс-секретарем госдепартамента. Многочисленные оговорки и частая путаница, сочетавшиеся с резкими нападками на Москву, превратила ее тогда в объект критики и пародий. В Белом доме ошибок в заявлениях Псаки стало заметно меньше, но симпатий к России и ее лидерам не прибавилось.Про преемницу Псаки — Жан-Пьер — известно также, что она открытая лесбиянка и воспитывает дочь вместе со своей партнершей — корреспонденткой телеканала CNN Сьюзан Мальво.Подводя итоги своей очередной командировки во власть, Псаки призналась, что самым сложным в работе были частые угрозы, поступавшие в адрес ее самой и домочадцев. "Я получала ужасные письма, тексты, адресованные персонально мне с именами моих детей", — рассказала она журналистам.Самим смешным эпизодом в комнате для брифингов Псаки считает просьбу пообещать, что собаку Байдена оставят в живых после того, как та покусала сотрудника Секретной службы. Пса по кличке Мэйджор усыплять не стали, но отселили из Белого дома.
https://ria.ru/20220510/psaki-1787776443.html
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в мире, карин жан-пьер, дональд трамп, барак обама, россия, украина, москва, сша, вашингтон, дженнифер псаки, джо байден
00:25 13.05.2022 (обновлено: 00:48 13.05.2022)
 
Псаки завершает работу пресс-секретаря Белого дома

Дженнифер Псаки покидает пост официального представителя Белого дома

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Джен Псаки, узнаваемая в России не меньше, чем в США, в пятницу покидает пост официального представителя Белого дома, чтобы — по основной, но пока не подтвержденной версии — переквалифицироваться в журналисты.
Озвучивать американскую позицию в отношении конфликта на Украине, одного из острейших геополитических кризисов современности, и формулировать месседжи для электората в преддверии промежуточных выборов в конгресс, где рвется взять реванш республиканская оппозиция, далее будет Карин Жан-Пьер — первая в истории темнокожая пресс-секретарь Белого дома.
О новом месте работы Псаки пока официально не объявлено. По слухам, она будет трудиться на продемократическом телеканале MSNBC. Сама Псаки отшучивается, что после ухода в отставку выспится, будет читать книги и смотреть сериалы.
"Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям", — сказала Псаки на одном из последних своих брифингов.
За 16 месяцев работы в Белом доме их она провела (по состоянию на вторник) 222 — на 17 больше, чем все пресс-секретари предыдущего президента Дональда Трампа вместе взятые, подсчитала американская пресса, в целом комплиментарно отзывающаяся о Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 17:51
Американцев разозлили слова Псаки о Путине и Дне Победы
Официальным представителем нынешней администрации Псаки стала сразу после победы Байдена на выборах 2020 года, не дождавшись даже его инаугурации. В пресс-службе Белого дома хотя и на более скромных должностях она работала и при предыдущем президенте-демократе Бараке Обаме.
В России Псаки прославилась в бытность пресс-секретарем госдепартамента. Многочисленные оговорки и частая путаница, сочетавшиеся с резкими нападками на Москву, превратила ее тогда в объект критики и пародий. В Белом доме ошибок в заявлениях Псаки стало заметно меньше, но симпатий к России и ее лидерам не прибавилось.
Про преемницу Псаки — Жан-Пьер — известно также, что она открытая лесбиянка и воспитывает дочь вместе со своей партнершей — корреспонденткой телеканала CNN Сьюзан Мальво.
Подводя итоги своей очередной командировки во власть, Псаки призналась, что самым сложным в работе были частые угрозы, поступавшие в адрес ее самой и домочадцев. "Я получала ужасные письма, тексты, адресованные персонально мне с именами моих детей", — рассказала она журналистам.
Самим смешным эпизодом в комнате для брифингов Псаки считает просьбу пообещать, что собаку Байдена оставят в живых после того, как та покусала сотрудника Секретной службы. Пса по кличке Мэйджор усыплять не стали, но отселили из Белого дома.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 19:02
Псаки, покидающая Белый дом, рассказала об угрозах в свой адрес
 
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