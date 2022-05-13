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Ленинградская область готова принять памятник советским воинам из Риги - РИА Новости, 13.05.2022
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Ленинградская область готова принять памятник советским воинам из Риги
Ленинградская область готова принять памятник советским воинам из Риги - РИА Новости, 13.05.2022
Ленинградская область готова принять памятник советским воинам из Риги
Ленинградская область в случае демонтажа памятника Освободителям Риги готова разместить мемориал на своей территории, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:37
2022-05-13T17:05
общество
латвия
россия
день победы
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Ленинградская область в случае демонтажа памятника Освободителям Риги готова разместить мемориал на своей территории, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Ленинградская область готова разместить памятник советским воинам, который собираются демонтировать власти Риги. Во время Великой Отечественной войны Ленинградская битва продолжалась более трех лет. В отличие от большинства европейских политиканов, мы хорошо помним уроки Второй мировой войны и цену Победы над нацизмом. Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала. Например, в Ивангороде у границы с Прибалтикой", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. А в пятницу рижская дума на внеочередном заседании проголосовала за снос памятника.На фоне этого глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".В пятницу акции по защите памятника Освободителям Риги прошли в российских городах - Москве, Петербурге, Чите.
https://ria.ru/20220513/latviya-1788352718.html
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общество, латвия, россия, день победы, ленинградская область, александр дрозденко
16:37 13.05.2022 (обновлено: 17:05 13.05.2022)
 
Ленинградская область готова принять памятник советским воинам из Риги

Ленинградский губернатор Дрозденко заявил о готовности принять памятник Освободителям Риги

© Sputnik / Перейти в фотобанкПамятник Освободителям в Парке Победы в Риге
Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Ленинградская область в случае демонтажа памятника Освободителям Риги готова разместить мемориал на своей территории, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Ленинградская область готова разместить памятник советским воинам, который собираются демонтировать власти Риги. Во время Великой Отечественной войны Ленинградская битва продолжалась более трех лет. В отличие от большинства европейских политиканов, мы хорошо помним уроки Второй мировой войны и цену Победы над нацизмом. Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала. Например, в Ивангороде у границы с Прибалтикой", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
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В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. А в пятницу рижская дума на внеочередном заседании проголосовала за снос памятника.
На фоне этого глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
В пятницу акции по защите памятника Освободителям Риги прошли в российских городах - Москве, Петербурге, Чите.
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ОбществоЛатвияРоссияДень ПобедыЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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