https://ria.ru/20220513/ogranicheniya-1788428809.html
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения по COVID-19 до 15 июня
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения по COVID-19 до 15 июня - РИА Новости, 13.05.2022
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения по COVID-19 до 15 июня
Действующие ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге продлеваются до 15 июня, но масочный режим может быть отменен и раньше, если такое решение примет... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:29
2022-05-13T19:29
2022-05-13T20:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
анна попова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Действующие ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге продлеваются до 15 июня, но масочный режим может быть отменен и раньше, если такое решение примет Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Обновленный вариант "антиковидного" постановления городского правительства от 13 марта 2020 года подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, поскольку срок действия ограничений по коронавирусу истекает с 16 мая. При этом масочный режим остается одной из основных действующих мер."Согласно документу, действие всех не отмененных ранее ограничений продлевается по 15 июня", - говорится в сообщении.Как отмечает администрация Петербурга, Беглов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с просьбой отменить масочный режим в городе. "В случае получения положительного ответа требование носить маски будет отменено", - информируют городские власти.По данным администрации Петербурга, за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%. Сейчас для лечения больных COVID-19 развернуты 1509 коек в семи стационарах города. Свободный коечный фонд на 12 мая составляет 18,3%.
https://ria.ru/20220513/immunitet-1788346812.html
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19:29 13.05.2022 (обновлено: 20:14 13.05.2022)
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения по COVID-19 до 15 июня
Действие ограничений по COVID-19 продлены до 15 июня, сообщили власти Санкт-Петербурга