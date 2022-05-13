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Украинские войска за 2,5 часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за 2,5 часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 13.05.2022

Украинские войска за 2,5 часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за 2,5 часа многократно обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой народной республике, включая Донецк и Горловку, применив в том числе... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:42

2022-05-13T15:42

2022-05-13T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

владимир путин

горловка

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за 2,5 часа многократно обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой народной республике, включая Донецк и Горловку, применив в том числе минометы и артиллерию калибром 120 и 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, зафиксированы обстрелы Железной Балки (10.00 и 10.55 мск, выпущено в общей сложности семь мин калибром 120 мм, три мины калибром 82 мм, десять гранат из СПГ, 15 гранат из из АГС), Гольмовского (10.25 мск, выпущено девять мин калибром 120 мм), Горловки (11.10, 11.25, 11.40, 11.55, 14.30 мск), выпущено в общей сложности 12 мин калибром 120 мм и шесть снарядов калибром 122 мм, Докучаевска (13.20), выпущено четыре снаряда калибром 122 мм и Донецка (14.10), выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

горловка

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), владимир путин, горловка, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика